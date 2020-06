8.15 Zahvalni prelet v čast zmagi nad virusom

7.57 V Braziliji že več kot pol milijona okuženih z novim koronavirusom

7.50 Odpirajo se velnesi in fitnesi ter bazeni

7.45 V šolske klopi se vračajo četrtošolci in petošolci

7.41 Evropa z rahljanjem ukrepov stopa po poti normalizacije

Sinoči so pročelje Koloseja v Rimu osvetlili z barvami italijanske zastave v čast žrtvam koronavirusne bolezni z vsega sveta. FOTO: Tiziana Fabi/Afp

Slovenski in ameriški vojaški piloti bodo danes v zahvalo vsem sodelujočim v boju proti epidemiji novega koronavirusa z lovci preleteli slovenske kraje, ki jih je epidemija najbolj zaznamovala, tudi kliniko na Golniku, Šmarje pri Jelšah in Metliko. Policijske patrulje pa bodo v tem času v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči.V Braziliji so doslej potrdili že več kot pol milijona okužb z novim koronavirusom. Kot je v nedeljo sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, so potrdili 514.849 okužb, za koronavirusno boleznijo 19 je umrlo več kot 29.000 ljudi, od tega 480 v zadnjih 24 urah. Brazilija, ki velja za žarišče covida-19 v Južni Ameriki, je tako po številu okuženih z novim koronavirusom na drugem mestu za ZDA, kjer so potrdili že skoraj 1,8 milijona okužb. Po številu umrlih za covidom-19 pa je Brazilija na četrtem mestu, za ZDA, Veliko Britanijo in Italijo. STAZ današnjim dnem so po novem dovoljene javne prireditve z do 200 ljudmi. Odprejo se lahko večji nastanitveni obrati, velnes in fitnes centri ter bazeni. Na predkrizne obrate se vrača delo sodišč, tudi upravne enote bodo od danes normalno delovale. Zaprti pa ostajajo diskoteke in nočni klubi. ​Od danes tudi ne bodo več avtomatično podaljšane pravice iz javnih sredstev, kot je to veljalo med epidemijo. Stranke morajo zato za podaljšanje pravic, ki se iztečejo konec maja, vložiti vlogo, in sicer najpozneje do konca junija.Maturante danes čaka pisanje eseja iz materinščine – slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine, ki bi ga sicer morali po prvotnem načrtu pisati 5. maja, a je bil datum zaradi epidemije covida-19 preložen. Po eseju pa se bodo lotili še druge pisne pole, ki je bila za danes predvidena že pred epidemijo.Najmlajši so se v šole vrnili že pred dvema tednoma, učenci devetih razredov pa pred enim tednom. Učenci 6., 7. in 8. razredov bodo šolanje na domu nadaljevali še danes in jutri in se v šolske stavbe vrnili v sredo.Od danes se oddelki v osnovnih šolah in vrtcih ne bodo več delili, bodo pa še naprej veljali splošni higienski ukrepi. Po besedah direktorja NIJZučencem v razredu ne bo treba nositi mask, učiteljem pa svetuje, naj jo nosijo. STAV več evropskih državah se bo nadaljevalo rahljanje ukrepov, ki so bili sprejeti za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom. V Veliki Britaniji se bodo deloma odprle šole, prav tako v Grčiji, v Rimu bodo znova odprli Kolosej, v Istanbulu pa Veliki bazar.V Španiji pa bo z dodatnim rahljanjem predpisov v določenih regijah že 70 odstotkov Špancev v tretji od štirih faz sproščanja. V tej fazi je dovoljeno zbiranje do 15 ljudi. Dovoljeni so tudi poslovna srečanja in konference, a ne z več kot 50 udeleženci. Do 40-odstotne zasedenosti se lahko odprejo vse trgovine ne glede na velikost. Znova se lahko odprejo tudi trgovski centri, pri čemer je prav tako omejena zasedenost. Najbolj prizadeti območji Madrida in Barcelone ostajata v drugi fazi, kjer so omejitve strožje.Nemška letalska družba Lufthansa bo znova vzpostavila nekatere letalske povezave v Evropi. Ruski predsedniknaj bi predstavil načrt za zagon gospodarstva po krizi zaradi pandemije novega koronavirusa. STA