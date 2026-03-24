Evropa zaradi Trumpa piše trgovinsko trilogijo

Odprava carin na skoraj celoten izvoz blaga iz Evropske unije v Avstralijo, lažje ponujanje storitev – od telekomunikacijskih do finančnih – na tamkajšnjem trgu in enakopraven položaj evropskih vlagateljev. To je le nekaj delov trgovinskega sporazuma med EU in Avstralijo, ki naj bi v desetih letih povečal izvoz za več kot tretjino.

Evropo, ki je skoraj brez surovin, še posebej prizadenejo motnje v dobavah in odvisnost od nestabilnih regij. Zato ima povezovanje s podobno mislečo Avstralijo, ki izvaža ključne surovine za čiste tehnologije – od električnih avtomobilov do vetrnih turbin –, še večji pomen. S tem bi zmanjšala odvisnost od Kitajske