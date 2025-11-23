Evropa želi zmehčati Trumpov ultimat

Za vodilne države EU je najpomembnejši cilj doseči, da bo rešitev za konec vojne sprejemljiva tako za Ukrajino kot za evropske države. Kar je prišlo na mizo kot ameriški predlog z 28 točkami, tega po njihovem mnenju ne zagotavlja, saj je dokument, ki je za zdaj v obtoku, večinoma skladen predvsem s cilji Kremlja.

Vodstvo EU si želi, da bi na temelju ameriškega osnutka oblikovali podlago za trdnost prihodnjega miru. Nekaj točk je bilo že v prvih neuradnih odzivih označenih za nesprejemljive. »Prvič, meja se ne more spreminjati s silo,« je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen navedla prvega od treh najpomembnejših elementov za mir in ukrajinsko suverenost.