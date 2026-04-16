Evropi bi lahko že junija zmanjkalo letalskega goriva, opozarja direktor IEA

Negotovost o blokadi Hormuške ožine še poglablja skrbi zaradi energetske krize, ki jo je povzročil ameriško-izraelski napad na Iran. Če so se njene posledice do zdaj kazale predvsem v višjih cenah nafte in njenih derivatov, je iz najnovejših opozoril razvidno, da lahko nadaljevanje vojne tudi v Evropi kmalu pripelje do dejanskega pomanjkanja energentov.

»Nekatere države so morda bogatejše od drugih. Nekatere imajo morda več energetskih virov kot druge, vendar nobena država – prav nobena – ni ravnodušna do te krize,« je v intervjuju za ameriško tiskovno agencijo Associated Press opozoril Fatih Birol, izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo (IEA).