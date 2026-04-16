Evropo bi morala skrbeti krepitev rusko-kitajskih vezi

»Pravkar mi je napisal lepo pismo. Z njim je odgovoril na moje pismo, ki sem mu ga napisal, ko sem izvedel, da Kitajska z orožjem oskrbuje Iran,« je v sredo v intervjuju za Fox Business izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Seveda gre za kitajskega partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga, o katerem je Trump dodal: »Je človek, s katerim se zelo dobro razumem.«

Na podlagi tega je bilo mogoče sklepati, da je verjel temu, kar je pisalo v pismu. Skoraj gotovo je pisalo, da Kitajska ne bi prekršila niti lastnih pravil o nadzoru nad izvozom orožja, kaj šele mednarodnih predpisov in omejitev.