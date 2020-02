Evropo prežemajo rasizem, sovražni govor, diskriminacija

Nestrpen in strupen govor se širi

Ksenofobični govor je vsekakor v porastu, ponižujoče in žaljive pripombe na spletu so postale del vsakdana, čeprav so se še ne tako dolgo nazaj zdele popolnoma nesprejemljive. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Čedalje večji vpliv ultra nacionalističnih strank

V družbi se razrašča sovraštvo, vsak lahko reče, kar si misli, ne da bi pomislil, kaj bo s tem povzročil, opozarja vodja Legebitre Lana Gobec. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Vedno večji vpliv ultra nacionalistične in ksenofobne politike po Evropi, sovražni govor, ki plamti po družbenih omrežjih, porast antisemitizma in nastrojenosti proti muslimanom, zbujajo čedalje večjo zaskrbljenost, izhaja iz poročila Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) za leto 2019.ECRI vsako leto kot uvod v letno poročilo predstavi trende na področju rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma in nestrpnosti v Evropi. Obseg ksenofobije se razlikuje po posameznih državah in regijah, a je dovolj razširjena, da upravičuje posebno omembo.»Evropa se sooča s šokantno resničnostjo: z veliko hitrostjo naraščajo antisemitski, antimuslimanski in drugi rasistični zločini, zadnji primer se je zgodil v Nemčiji v kraju Hanau , ko je bilo ubitih devet ljudi. Vzrok za takšna gnusna dejanja so velikokrat strupene besede in teorije zarote, ki se širijo po svetovnem spletu, predvsem po družbenih omrežjih,« je povedala generalna sekretarka Sveta Evrope»Na vsak način moramo ustaviti širjenje te strupene retorike, ki jo rasistični skrajneži postavljajo v središče demokracije. Države članice se morajo skupaj boriti proti naraščajoči desničarski grožnji, tudi s povezovanjem z ECRI,« je dodala.V poročilu strokovnjaki ECRI ugotavljajo, da so najpogostejše tarče predsodkov, diskriminacije, ksenofobične retorike in nasilja muslimani, Romi, Judje in temnopolti. Ksenofobični nacionalizem islamsko vero še vedno prikazuje kot nekaj tujega nacionalni kulturi drugih držav. Položaj je še zlasti težak za muslimanske ženske. Zaskrbljujoč je tudi trend nasilja nad Romi in njihova socialna marginalizacija.Pejčinović Burićeva pojasnjuje, da so številne evropske države sicer sprejele ukrepe za enakost pripadnikov LGBTI, a so se druge premaknile v ravno nasprotno smer in še podpihujejo nadlegovanje, grožnje in nasilje pripadnikov te skupnosti.Občutek negotovosti zaradi gospodarskih razmer in socialnih stisk se med Evropejci poglablja in velikokrat služi tudi kot »izgovor« za ksenofobijo in prelaganje krivde na prišleke iz drugih držav. Namesto da bi predstavniki vlad ubrali proaktiven pristop in podprli izobraževanje, sovraštvo še razpihujejo.»Pri Legebitri na rast nasilja in na to, da ne moremo govoriti o tem, da se situacija za LGBTI osebe v Sloveniji izboljšuje, opozarjamo že nekaj časa. V družbi pušča posledice, ko osebe na pozicijah moči uporabljajo nestrpen in strupen govor. Lansko leto je bilo pravi pokazatelj, kam je to pripeljalo. V Murski Soboti so brutalno pretepli geja, v Ljubljani so novembra razbili klub LGBTI. V družbi se razrašča sovraštvo, vsak lahko reče, kar si misli, ne da bi pomislil, kaj bo s tem povzročil. Še posebej ljudje, ki so prepoznani v družbi, in tvitajo ter pišejo vse, kar jim pade na pamet. A to se ne dogaja le v Sloveniji, gre za globalen trend, s katerim se bomo morali spopasti,« opozarja vodja LegebitreNa Poljskem imajo prostore, kamor je vstop pripadnikom LGBTI prepovedan. V Čečeniji jih ugrabljajo in zapirajo v taborišča, na sosednjem Hrvaškem so pred dnevi javno na ulici zažgali lutko gejevskega para, ki se poljublja. Žal je bilo vse to videno že nekaj časa nazaj in vemo, kam vse to vodi, dodaja Lana Gobec.Na lanskih volitvah v evropski parlament se je podobno kot v mnogih nacionalnih parlamentih povečal vpliv ultra nacionalističnih strank. A zgolj pogled na število sedežev ni dovolj, je mogoče brati v poročilu. Še huje je, da je veliko političnih strank sprejelo omejevalno politiko glede migracij in integracij.Ksenofobični govor je vsekakor v porastu, ponižujoče in žaljive pripombe na spletu so postale del vsakdana, čeprav so se še ne tako dolgo nazaj zdele popolnoma nesprejemljive. Zdaj so postale nova norma in zapuščajo digitalni svet ter se prenašajo tudi v resničnega. Strokovnjaki Sveta Evrope opozarjajo, da mnoge države zmanjpujejo finančna sredstva ranljivim skupinam, nacionalnim organom, ki se borijo za enakost, ter posameznikom, ki stojijo ob strani žrtvam in jih zastopajo na sodiščih. Pozvali so k večji vlogi civilne družbe. Nekatere vlade namreč predstavnike zagovornikov človekovih pravic jemljejo kot grožnjo nacionalnim interesom.In rešitve? Družba se čedalje bolj polarizira, prihaja do trenj, vse težje najdemo skupne poti in načine sobivanja. »Krepitev oblasti skozi strah in širjenje sovraštva povzroča to, da prihaja do zelo velikih, tudi nasilnih izpadov,« pravi Lana Gobec.»Na vprašanje, kako lahko to preprečimo, nihče nima odgovora, bi se pa morali z njim vsi ukvarjati. Po mojem mnenju se začne vse skupaj v neke vrsti izobrazbi, sprejemanju raznolikosti, zavedanju, da smo vsi ljudje in da ni ena rasa ali ena oseba večvredna le zaradi osebne okoliščine. In tu smo kot družba dajali zadnje čase premalo poudarka, pa tudi za naprej se bojim, kako bo,« še zaključi Lana Gobec, vodja Legebitre.