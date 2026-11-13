Evroposlanci pozvali k ukrepanju proti Sloveniji. Kaj piše v njihovem pismu?

Predstavniki štirih političnih skupin v evropskem parlamentu so evropskega komisarja za demokracijo, pravosodje in vladavino prava Michaela McGratha pozvali, naj ukrepa proti predlaganim spremembam slovenske zakonodaje, ki bi organizacijam civilne družbe omejile sodelovanje v referendumskih kampanjah.

V pismu, naslovljenem tudi na predsednico republike Natašo Pirc Musar, opozarjajo, da bi lahko predlagana ureditev iz javnih kampanj izključila velik del civilne družbe, med drugim Inštitut 8. marec, ki je pobudnik evropske državljanske pobude My Voice, My Choice.