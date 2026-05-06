Evropska bazuka bo ostala v omari

Ne glede na grožnjo Donalda Trumpa da bo vpeljal 25-odstot­ne carine na evropske avtomobile in tovornjake, je v EU razmeroma široko strinjanje, da bi morali čim prej spraviti pod streho trgovinski sporazum, ki ga je Ursula von der Leyen lani poleti na Škotskem sklenila z ameriškim predsednikom.

S pozivi k odločnejšemu ukrepanju proti Washingtonu je bil, kot običajno, najbolj odločen francoski predsednik Emmanuel Macron. Evropska unija ima na razpolago »bazuko«, nov instrument proti gospodarski prisili s povračilnimi ukrepi, kot so omejitve na področju trgovine, naložb ali javnih naročil. Toda njegova aktivacija kot odgovor na Trumpove grožnje ni verjetna.