Evropska komisija je pri pravilih o izpustih CO2 prezrla lastna priporočila

Evropska komisija je prezrla lastno priporočilo o ohranitvi prepovedi motorjev z notranjim zgorevanjem v celotni Uniji in namesto tega popustila proizvajalcem avtomobilov in vplivnim nacionalnim prestolnicam, da bi omilila pravila, je razvidno iz internega dokumenta, ki ga je pridobil bruseljski portal Politico.

Zakon EU o odpravi emisij iz izpušnih cevi avtomobilov do leta 2035 – s čimer bi dejansko prepovedali prodajo vozil z motorji z notranjim zgorevanjem po tem datumu – je nekoč veljal za ključni del evropskega dogovora o t. i. zelenem prehodu. Vendar je komisija lani odstopila od tega in se strinjala, da bo tudi po tem datumu dovolila prodajo majhnega števila motorjev, ki oddajajo ogljikov dioksid.

Do odločitve je prišlo po ostrem političnem pritisku avtomobilske industrije ter Nemčije in zavezniških prestolnic, pa tudi desnosredinske Evropske ljudske stranke, politične družine, ki ji pripada predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Interni dokument, ki evropski komisiji priporoča, naj ne spreminja pravil, je bil pripravljen pred srečanjem komisarja za podnebje Wopkeja Hoekstre s predstavniki evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov Acea in združenja dobaviteljev avtomobilskih delov Clepa januarja 2025.

Dokument je opozoril, da je še prezgodaj, da bi cilj za leto 2035 označili za nedosegljiv, in to kljub argumentom evropskih proizvajalcev avtomobilov, da potrebujejo olajšave zaradi počasne prodaje električnih vozil. Dokument je tudi opozoril, da bi sprememba politike poslala negativen signal podjetjem, ki so že vložila milijarde v povečanje proizvodnje električnih vozil.

»Prezgodaj in špekulativno je sklepati o specifičnih primerih skladnosti,« je zapisano v dokumentu, ki so ga pripravili analitiki generalnega direktorata za podnebno politiko (DG Clima). »Za našo prihodnjo industrijsko konkurenčnost je izjemno pomembno, da še naprej zagotavljamo gotovost trgu in vlagateljem.«

Informativni dokument je nevladna organizacija za podnebne preiskave Aria pridobila na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Razkrit je bil sredi aktualnih političnih pogajanj o tem, ali naj EU še dodatno omili pravila o emisijah CO 2 za avtomobile. Spopad odraža širši prepir o prihodnosti evropske avtomobilske industrije: ali bo oslabitev podnebnih predpisov pomagala proizvajalcem avtomobilov v EU, ki se borijo s kitajsko konkurenco, ali pa jim bo otežila dohitevanje Kitajske pri globalnem prehodu na električna vozila.

Evropska komisija se na poziv Politica ni želela odzvati, češ da ne komentira internih dokumentov ali internih pripravljalnih odločitev.

Zmanjšanje emisij

EU je leta 2023 sprejela dejansko prepoved motorjev z notranjim zgorevanjem, ki zahteva 100-odstotno zmanjšanje emisij novih avtomobilov do leta 2035. Pregled uredbe je bil predviden za leto 2026, vendar so proizvajalci avtomobilov in njihovi dobavitelji močno lobirali, da bi evropska komisija pregled prestavila na leto 2025, saj so trdili, da se je prodaja električnih vozil leta 2024 ustavila, zaradi česar naj bi bilo nemogoče doseči cilje zakonodaje.

Avtomobilska podjetja so trdila, da tvegajo plačilo 15 milijard evrov kazni zaradi neizpolnjevanja cilja za leto 2025, ki je določal, da morajo proizvajalci avtomobilov do leta 2025 zmanjšati emisije za 15 odstotkov glede na izhodiščno vrednost iz leta 2021 ali pa bodo kaznovani s 95 evri kazni za vsak gram CO 2 na kilometer, ki presega cilj, za vsako vozilo, ki ni v skladu s predpisi, prodano v EU.

Vendar je bil generalni direktorat DG Clima do teh trditev skeptičen. »Znesek, ki ga omenja industrija, predstavlja zelo malo verjeten primer 'brez ukrepanja' in ne prinaša absolutno nobenega izboljšanja s strani katerega koli od proizvajalcev,« je zapisano v dokumentu.

DG Clima je opozoril tudi na naraščajočo prodajo električnih vozil in trdil, da je elektrifikacija ključnega pomena za globalno konkurenčnost Evrope. »Avtomobilski trg je globalen in nedavni dogodki kažejo, da je prihodnja konkurenčnost industrije na svetovnem prizorišču povezana z novimi tehnologijami pogonskih sklopov (električnih),« je zapisano v dopisu.

Pred srečanjem Hoekstra s predstavniki združenj Acea in Clepa je direktorat zavrnil pozive industrije za večjo prizanesljivost in v dopisu zapisal, da se »moramo držati« prvotnega časovnega okvira.

Volkswagen namerava do konca desetletja odpustiti kar 100.000 zaposlenih. Na arhivski fotografiji protest delavcev VW. FOTO: Jens Schluter/AFP

Avtomobilski analitiki in zelene skupine so se strinjali in dejali, da bodo evropski proizvajalci avtomobilov dosegli cilje za leto 2025 zaradi novih povsem električnih in hibridnih modelov, ki naj bi na trg prišli tisto leto. Izkazalo se je, da imajo prav. Po podatkih združenja Acea se je prodaja električnih vozil leta 2025 povečala za 30 odstotkov in dosegla 1,88 milijona prodanih avtomobilov.

Toda dokument generalnega direktorata za podnebno politiko ni prepričal komisije, saj je ta popustila skupnemu pritisku držav članic pod vodstvom Nemčije, Bolgarije, Češke, Madžarske, Italije, Poljske in Slovaške ter avtomobilske industrije, da bi spremenili zakonodajo za leto 2035.

Hoekstrovo srečanje je bilo del širšega procesa pod vodstvom von der Leynove in je predstavljalo pomembno prednostno nalogo predsednice komisije, ki je v okviru dveh strateških dialogov gostila izvršne direktorje evropskih proizvajalcev avtomobilov in dobaviteljev.

Na prvem srečanju, ki je potekal dva tedna zatem, ko je DG Clima komisiji poslal interni dopis, je von der Leynova prisotnim sporočila, da bo pregled zakonodaje prestavila na leto 2025, je za Politico povedal eden od udeležencev. Ti pogovori so postavili temelje za njen akcijski načrt za avtomobilsko industrijo, predstavljen marca 2025. Decembra 2025 je komisija predlagala omilitev prepovedi EU.

V skladu s predlogom bi morali proizvajalci avtomobilov namesto 100-odstotnega zmanjšanja izpustov novih vozil do leta 2035 te zmanjšati le za 90 odstotkov glede na raven iz leta 2021. Preostale izpuste bi morali kompenzirati z uporabo nizkoogljičnega jekla, e-goriv ali biogoriv.

Pritisk ne pojenja

Proizvajalci avtomobilov in njihovi politični zavezniki si zdaj prizadevajo za nadaljnjo omilitev pravil, saj se zaostruje konkurenca s strani kitajskih proizvajalcev, evropski proizvajalci, kot je Volkswagen, pa ukinjajo delovna mesta in zapirajo tovarne.

Evropska ljudska stranka, ki zagovarja odpravo prepovedi, je v evropskem parlamentu vodilna pogajalka pri tem vprašanju. Njen osnutek poročila gre še dlje od zahtev industrije in dejansko znižuje cilje na 73-odstotno zmanjšanje izpustov, saj omogoča večje kompenzacije z uporabo alternativnih goriv in zelenega jekla.

To vzbuja nezadovoljstvo med zagovorniki podnebnih ukrepov. Predlog Evropske ljudske stranke »združuje najslabše zamisli lobijev avtomobilske in naftne industrije ter industrije biogoriv. Rezultat je zakonodaja, ki bi proizvajalcem avtomobilov omogočila izpolnjevanje zahtev, ne da bi leta 2035 prodali en sam električni avtomobil,« je izjavil William Todts, izvršni direktor okoljske nevladne organizacije Transport & Environment.