Evropska komisija nared za delo

Janeza Lenarčič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nova predsednica evropske komisijeje ob začetku mandata pozvala k odgovornosti za močnejšo Evropo. V nedeljo, ki je bila tudi 10. obletnica veljavnosti lizbonske pogodbe, je opravila selitev na delovno mesto.Tudi njena komisarska ekipa je začela delo na sedežu evropske komisije v bruseljski palači Berlaymont. Prvi uradni delovni dan bo ponedeljek. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič se bo v sredo prvič odpravil na misijo, v Albanijo, ki jo je prizadel katastrofalen potres.Evropski komisarji so sicer v sklepni fazi v sestavi svojih kabinetov. Lenarčičevega bo vodil izkušeni uradnik, ki se že okoli 20 let ukvarja z evropskimi zadevami in je bil že vodja kabineta nekdanjega komisarja. Zadnjih pet let je delal v evropski komisiji.Šefi kabinetov na svojih rednih zasedanjih, ki so v bruseljskem žargonu poimenovana hebdo, pripravljajo odločitve komisarskega kolegija.V ožji ekipi Lenarčiča, sestavljeni iz sedmih članov, bosta še dve Slovenki. Ena od njiju je, ki je doslej delala kot govorka stalnega predstavništva pri EU in bo v kabinetu svetovalka za komunikacije.Lenarčič bo imel po neuradnih podatkih ob sebi še članice kabineta še Belgijko, Poljakinjo, Francoza in Nemca. V kabinetu vsakega komisarja deluje še podporno osebje.Ključno vprašanje je, koliko Slovencev bo v kabinetih drugih komisarjev. Po neuradnih informacijah se število utegne gibati okoli tri. Zadnjih pet let so bili Slovenci le v kabinetu komisarke Violeta Bulc. Ker je prišla v komisarsko ekipo na samem koncu njenega sestavljanja, ni bilko več manevrskega prostora za sodelovanje pri delitvi drugih položajev.