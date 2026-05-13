Evropska komisija ne bo prepovedala praks za spreobrnitev spolne usmerjenosti, saj za to nima pravne podlage, bo pa države članice EU spodbujala k ukrepanju proti tovrstnim praksam, so danes sporočili v Bruslju. Komisija tako ni ugodila evropski državljanski pobudi, ki jo je maja lani podprlo več kot milijon prebivalcev unije.

»Danes se zavezujemo, da bomo sprejeli priporočilo za države članice, v katerem jih bomo pozvali k prepovedi praks za spreobrnitev spolne usmerjenosti po vsej EU,« je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Poudarila je, da za tovrstne prakse v EU ni prostora. »EU ponosno podpira skupnost LGBTIQ+ in ponovno potrjuje svojo vizijo Uniji enakosti, v kateri lahko vsakdo svobodno, odprto in verodostojno živi,« je še navedla v sporočilu za javnost.

V Bruslju so ob tem pojasnili, da nimajo pravne podlage za prepoved omenjenih praks in da bi takšen korak posegel v pristojnosti članic. Tovrstne prepovedi medtem že veljajo v Belgiji, na Cipru, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Malti in Portugalskem ter v Španiji, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Tako imenovane terapije spreobrnitve skušajo spremeniti spolno usmerjenost, spolno identiteto ali način izražanja spola pri pripadnikih skupnosti LGBTIQ+, pri čemer istospolne usmerjenosti enačijo z boleznijo. Metode so lahko zelo različne in pogosto krute, od verskih obredov, kot so izganjanje zlih duhov, do terapij z elektrošoki ter številnih drugih zlorab, ki imajo trajne psihološke ali celo fizične posledice za žrtve.

Evropsko državljansko pobudo za njihovo prepoved je podpisalo več kot milijon ljudi, med njimi številne znane osebnosti iz kulturnega in političnega sveta, denimo belgijska pevka Angele in nekdanji francoski premier Gabriel Attal. Pobuda je tudi v Sloveniji presegla potrebni prag, podpise sta zbirala Inštitut 8. marec in društvo Legebitra.