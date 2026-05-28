Komisija Temuju naložila 200 milijonov evrov globe

Evropska komisija je družbi Temu na podlagi akta o digitalnih storitvah (DSA) naložila globo v višini 200 milijonov evrov. Podjetje Temu namreč, kot ugotavlja komisija, ni skrbno ugotavljalo, analiziralo in ocenjevalo sistemskih tveganj nezakonitih izdelkov, ki so v ponudbi na njeni platformi. Posledično pa tudi ni ugotavljala škode za potrošnike v Evropski uniji.
Globa, ki so jo naložili družbi Temu, je globoko pod zgornjo mejo kazni za kršitve DSA, ki znaša šest odstotkov globalnega prometa kaznovanega podjetja. V evropski komisiji kljub temu opozarjajo, da je narava kršitve posebno resna, saj ocena tveganja predstavlja eno izmed glavnih obveznosti po aktu o digitalnih storitvah. Pri določanju globe so upoštevali več dejavnikov, kot sta obseg kršitve in njeno trajanje, so pojasnili v Bruslju.
To je druga globa, izrečena na podlagi DSA, in doslej najvišja. Kot prvi je bil decembra lani s 120 milijoni evrov kaznovan X. Proti Temuju sicer poteka še obsežnejši postopek, ki vključuje preiskavo razširjanja nezakonitih izdelkov, zavajajoče zasnove platforme, priporočilnega sistema in omogočanja dostopa raziskovalcev do podatkov.
Dokazi, s katerimi razpolaga komisija, kažejo, da potrošniki v EU na platformi Temu zelo verjetno naletijo na nezakonite izdelke. Ocena tveganja iz leta 2024 kaže, da platforma ne dosega standardov, ki so določeni v aktu o digitalnih storitvah.
Dokazi iz vaje prikritega nakupovanja, vključene v preiskavo komisije, denimo, kažejo, da zelo velik delež izbranih polnilcev za naprave ni prestal niti osnovnih varnostnih preizkusov. Velik delež preizkušenih otroških igrač je predstavljal varnostna tveganja srednje do visoke resnosti, saj vsebujejo kemikalije, ki presegajo zakonske varnostne meje, ali so nevarne zaradi možnosti zadušitve s snemljivimi deli.
Globa, naložena danes, je bila izračunana ob upoštevanju narave kršitve, njene resnosti glede na prizadete uporabnike v EU in njenega trajanja. Da niso izvedli ustreznih ocen tveganja – enega od temeljev arhitekture akta o digitalnih storitvah –, pa je še posebej resna kršitev.
Temu mora do 28. avgusta komisiji predložiti načrt ukrepanja, kot to zahteva 75. člen akta. Načrt mora določati ukrepe za odpravo kršitev njenih obveznosti glede ocene tveganja. Evropski odbor za digitalne storitve bo imel od prejema načrta en mesec časa za podajo mnenja. Komisija bo imela nato še en mesec, da sprejme končno odločbo in določitev razumnega roka za izvajanje.
Če pri Temuju ne bodo upoštevali odločbe o neskladnosti, jih lahko sankcionirajo z občasnimi globami. Komisija sicer še naprej sodeluje z družbo Temu, da bo zagotovila skladnost z odločbo in z aktom o digitalnih storitvah na splošno.
Konec oktobra 2024 je komisija proti družbi Temu začela formalni postopek, vključno glede njene obveznosti ocenjevanja sistemskih tveganj v zvezi s širjenjem nezakonitih izdelkov na platformi. Komisija je julija 2025 sprejela predhodne ugotovitve in jih danes zaključuje z odločbo o neskladnosti.
Odločba o neskladnosti, izdana danes, temelji med drugim na poročilih o oceni tveganja družbe Temu iz leta 2024 in vmesnem poročilu iz leta 2025, na odgovorih na uradne zahteve komisije za informacije, na informacijah, ki so jih posredovale tretje strani, ter na vaji prikritega nakupovanja, ki jo je v imenu komisije izvedla neodvisna organizacija za testiranje.
Preiskava se je opirala tudi na podatke carinskih organov EU in organov za nadzor trga, ki so razkrili visoke stopnje neskladnosti med izdelki, prodanimi na platformi Temu v preizkušenih kategorijah.
