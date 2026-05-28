Komisija Temuju naložila 200 milijonov evrov globe

Evropska komisija je družbi Temu na podlagi akta o digitalnih storitvah (DSA) naložila globo v višini 200 milijonov evrov. Podjetje Temu namreč, kot ugotavlja komisija, ni skrbno ugotavljalo, analiziralo in ocenjevalo sistemskih tveganj nezakonitih izdelkov, ki so v ponudbi na njeni platformi. Posledično pa tudi ni ugotavljala škode za potrošnike v Evropski uniji.

Globa, ki so jo naložili družbi Temu, je globoko pod zgornjo mejo kazni za kršitve DSA, ki znaša šest odstotkov globalnega prometa kaznovanega podjetja. V evropski komisiji kljub temu opozarjajo, da je narava kršitve posebno resna, saj ocena tveganja predstavlja eno izmed glavnih obveznosti po aktu o digitalnih storitvah. Pri določanju globe so upoštevali več dejavnikov, kot sta obseg kršitve in njeno trajanje, so pojasnili v Bruslju.

To je druga globa, izrečena na podlagi DSA, in doslej najvišja. Kot prvi je bil decembra lani s 120 milijoni evrov kaznovan X. Proti Temuju sicer poteka še obsežnejši postopek, ki vključuje preiskavo razširjanja nezakonitih izdelkov, zavajajoče zasnove platforme, priporočilnega sistema in omogočanja dostopa raziskovalcev do podatkov.