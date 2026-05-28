  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Komisija Temuju naložila 200 milijonov evrov globe

    Potrošniki v EU na platformi Temu zelo verjetno naletijo na nezakonite izdelke, ugotavlja komisija. Kaj so pokazali izsledki prikritega nakupovanja?
    Temu mora do 28. avgusta 2026 komisiji predložiti akcijski načrt, kot to zahteva 75. člen akta. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Temu mora do 28. avgusta 2026 komisiji predložiti akcijski načrt, kot to zahteva 75. člen akta. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    R. I., P. T.
    28. 5. 2026 | 11:59
    28. 5. 2026 | 12:22
    4:36
    A+A-

    Evropska komisija je družbi Temu na podlagi akta o digitalnih storitvah (DSA) naložila globo v višini 200 milijonov evrov. Podjetje Temu namreč, kot ugotavlja komisija, ni skrbno ugotavljalo, analiziralo in ocenjevalo sistemskih tveganj nezakonitih izdelkov, ki so v ponudbi na njeni platformi. Posledično pa tudi ni ugotavljala škode za potrošnike v Evropski uniji. 

    Globa, ki so jo naložili družbi Temu, je globoko pod zgornjo mejo kazni za kršitve DSA, ki znaša šest odstotkov globalnega prometa kaznovanega podjetja. V evropski komisiji kljub temu opozarjajo, da je narava kršitve posebno resna, saj ocena tveganja predstavlja eno izmed glavnih obveznosti po aktu o digitalnih storitvah. Pri določanju globe so upoštevali več dejavnikov, kot sta obseg kršitve in njeno trajanje, so pojasnili v Bruslju.

    To je druga globa, izrečena na podlagi DSA, in doslej najvišja. Kot prvi je bil decembra lani s 120 milijoni evrov kaznovan X. Proti Temuju sicer poteka še obsežnejši postopek, ki vključuje preiskavo razširjanja nezakonitih izdelkov, zavajajoče zasnove platforme, priporočilnega sistema in omogočanja dostopa raziskovalcev do podatkov.

    image_alt
    Na vsak artikel tri evre carine: Furs pojasnjuje, kako bo z izdelki s Temuja

    Dokazi, s katerimi razpolaga komisija, kažejo, da potrošniki v EU na platformi Temu zelo verjetno naletijo na nezakonite izdelke. Ocena tveganja iz leta 2024 kaže, da platforma ne dosega standardov, ki so določeni v aktu o digitalnih storitvah. 

    Varnostna tveganja pri igračah

    Dokazi iz vaje prikritega nakupovanja, vključene v preiskavo komisije, denimo, kažejo, da zelo velik delež izbranih polnilcev za naprave ni prestal niti osnovnih varnostnih preizkusov. Velik delež preizkušenih otroških igrač je predstavljal varnostna tveganja srednje do visoke resnosti, saj vsebujejo kemikalije, ki presegajo zakonske varnostne meje, ali so nevarne zaradi možnosti zadušitve s snemljivimi deli.

    FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Globa, naložena danes, je bila izračunana ob upoštevanju narave kršitve, njene resnosti glede na prizadete uporabnike v EU in njenega trajanja. Da niso izvedli ustreznih ocen tveganja – enega od temeljev arhitekture akta o digitalnih storitvah –, pa je še posebej resna kršitev.

    FOTO: Arhiv Rraz
    FOTO: Arhiv Rraz

    Kaj sledi?

    Temu mora do 28. avgusta komisiji predložiti načrt ukrepanja, kot to zahteva 75. člen akta. Načrt mora določati ukrepe za odpravo kršitev njenih obveznosti glede ocene tveganja. Evropski odbor za digitalne storitve bo imel od prejema načrta en mesec časa za podajo mnenja. Komisija bo imela nato še en mesec, da sprejme končno odločbo in določitev razumnega roka za izvajanje.

    Če pri Temuju ne bodo upoštevali odločbe o neskladnosti, jih lahko sankcionirajo z občasnimi globami. Komisija sicer še naprej sodeluje z družbo Temu, da bo zagotovila skladnost z odločbo in z aktom o digitalnih storitvah na splošno.

    Konec oktobra 2024 je komisija proti družbi Temu začela formalni postopek, vključno glede njene obveznosti ocenjevanja sistemskih tveganj v zvezi s širjenjem nezakonitih izdelkov na platformi. Komisija je julija 2025 sprejela predhodne ugotovitve in jih danes zaključuje z odločbo o neskladnosti.

    Odločba o neskladnosti, izdana danes, temelji med drugim na poročilih o oceni tveganja družbe Temu iz leta 2024 in vmesnem poročilu iz leta 2025, na odgovorih na uradne zahteve komisije za informacije, na informacijah, ki so jih posredovale tretje strani, ter na vaji prikritega nakupovanja, ki jo je v imenu komisije izvedla neodvisna organizacija za testiranje.

    Preiskava se je opirala tudi na podatke carinskih organov EU in organov za nadzor trga, ki so razkrili visoke stopnje neskladnosti med izdelki, prodanimi na platformi Temu v preizkušenih kategorijah.

    Sorodni članki

    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Evropski avtomobili, izdelani na Kitajskem

    Zahodni proizvajalci avtomobilov izkoriščajo kitajske presežne proizvodne zmogljivosti za izvoz cenejših vozil na domače trge.
    28. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rezervacije nastanitev

    Sobodajalci svarijo pred lažnimi rezervacijami prek Bookinga

    Pred poletno sezono se pričakuje porast števila zlorab pri rezervacijah nastanitev prek spletne platforme. Kako se zaščititi?
    Maja Grgič 27. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Carine

    Na vsak artikel tri evre carine: Furs pojasnjuje, kako bo z izdelki s Temuja

    Furs pravi, da še ni jasno, ali bo kupec tri evre plačal ob nakupu na platformi, verjetno pa bo moral znesek plačati dostavljavcu poštne pošiljke.
    3. 2. 2026 | 12:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Ivo Vajgl: Ministrica Fajon bi morala izreči opomin veleposlaniku Zupančiču

    Janez Janša naj bi od Anžeta Logarja zahteval, da predlog zakona o Skoku v parlamentarno proceduro vložijo, še preden bo vložena lista ministrskih kandidatov.
    Uroš Esih 27. 5. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Papeževa enciklika spominja na Luko Mesca

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o metodah koalicije v nastajanju, interventnem zakonu, slovenskem narodu in papeževi encikliki.
    27. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Vipavska dolina

    Mlada graščaka želita prebuditi speči dvorec nad vasico Lože

    Posestvo gradu Lože je v zasebni lasti, a se ne zapira pred javnostjo. Mlada naslednika iščeta nove vsebine in sodelovanje z lokalno skupnostjo.
    Simona Bandur 27. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred pogajanji

    Sloveniji grozi več kot 10-odstotni rez plačil

    Pritisk manj premožnih držav članic, da je v predlaganem proračunu EU premalo denarja za kohezijo in kmetijstvo.
    Peter Žerjavič 26. 5. 2026 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaganja v zdravje

    Pozitivni vplivi vlaganja v zdravje in zdravstvo

    Dejstvo je, da se moramo kot družba jasno odločiti, koliko bomo vlagali v zdravstvo.
    27. 5. 2026 | 19:41
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Telekomunikacije so postale infrastruktura moči

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    Gregor Knafelc 26. 5. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Slovenci živijo v akvariju

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več

    Več iz teme

    BruseljEvropska komisijaEvropska unijaEUAkt o digitalnih storitvahTemu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Anketa

    Podjetja so doživela močan šok

    Večina podjetij opaža največjo rast stroškov dela v desetletju.
    Nejc Gole 28. 5. 2026 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (28. 5.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 28. 5. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropska komisija

    Komisija Temuju naložila 200 milijonov evrov globe

    Potrošniki v EU na platformi Temu zelo verjetno naletijo na nezakonite izdelke, ugotavlja komisija. Kaj so pokazali izsledki prikritega nakupovanja?
    28. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sum korupcije

    Pri županu Moravč hišne preiskave zaradi suma korupcije

    Po neuradnih informacijah naj bi preiskava potekala zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji županove hiše in poslih lokalnih obrtnikov, povezanih z njim.
    28. 5. 2026 | 11:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zamik gradbenih del

    Prenovljen režim z zapornicami: na vrhu Vršiča to sezono ne bo mogoče parkirati

    Parkiranje na vrhu prelaza v sezoni 2026 ne bo mogoče, saj parkirišča ne bodo pravočasno v celoti urejena.
    28. 5. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropska komisija

    Komisija Temuju naložila 200 milijonov evrov globe

    Potrošniki v EU na platformi Temu zelo verjetno naletijo na nezakonite izdelke, ugotavlja komisija. Kaj so pokazali izsledki prikritega nakupovanja?
    28. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sum korupcije

    Pri županu Moravč hišne preiskave zaradi suma korupcije

    Po neuradnih informacijah naj bi preiskava potekala zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji županove hiše in poslih lokalnih obrtnikov, povezanih z njim.
    28. 5. 2026 | 11:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zamik gradbenih del

    Prenovljen režim z zapornicami: na vrhu Vršiča to sezono ne bo mogoče parkirati

    Parkiranje na vrhu prelaza v sezoni 2026 ne bo mogoče, saj parkirišča ne bodo pravočasno v celoti urejena.
    28. 5. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spodbude, ki jih mnoga podjetja spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo