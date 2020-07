Evropska letalska industrija na tleh

Evropski velikan Airbus bo odpustil 11 odstotkov zaposlenih.

Francoska država pomaga z 11 milijardami evrov.

Kaj bo z industrijo na stari celini?



Težave tudi pri konkurenci



Vprašanje prihodnosti

Pandemija je po vsem svetu množično prizemljila letala in spravila na tla aeronavtično industrijo, med njimi tudi proizvajalce, kakršen je Airbus. Ker se evropski velikan pogreza v eno najhujših kriz doslej, bo na tisoče zaposlenih že kmalu ostalo brez dela.Zaradi covida-19 bodo, kakor so objavili v torek, rezi v Airbusov kader koreniti, kajti v evropski letalsko-vesoljsko-orožarski skupini, ki ima sedež v Blagnacu blizu Toulousa in ji predseduje generalni direktor, naj bi do poletja 2021 ukinili kar 15.000 oziroma 11 odstotkov delovnih mest. Po napovedih bo približno 5100 služb izgubljenih v Nemčiji (v podružnici Premium Aerotec), 5000 v Franciji (Airbus Stelia Aerospace), 1700 v Veliki Britaniji, 900 v Španiji ter še približno 1300 na drugih lokacijah po svetu.V družbi so precej oklestili kader že ob prestrukturiranju leta 2007, ko so ukinili 10.000 delovnih mest, tokratni še večji posegi pa bodo povečini, kot poročajo francoski mediji, na področju komercialnega letalstva, kjer si služi kruh kar 81.000 zaposlenih od 135.000, kolikor je vseh v konzorciju Airbus. Čeprav naj bi bila, kakor pomirjajo vodilni, odpuščanja predvsem mehka – od prostovoljnih odhodov do predčasnega upokojevanja – in dialog s sindikati po državah zagotovljen, bo socialnih stisk ogromno. Tega se zavedajo tudi na francoskem gospodarskem ministrstvu, kjer so napovedano število odpuščenih v Airbusu označili za »pretirano«, kajti država je za blaženje posledic pandemije namenila celotnemu letalskemu sektorju 15 milijard evrov: od tega kar sedem milijard za letalsko družb Air France, preostalih osem pa za letalsko industrijo. Kakor opozarjajo sindikati, ni cilj državnih denarnih injekcij lažje odpuščati, ampak rešiti branžo in sploh ohraniti visoko pozicijo v svetu.Ker se zaradi »sesutja« letalskega prometa aeronavtika pogreza v eno najglobljih kriz, so v Airbusu že aprila zmanjšali proizvodnjo za tretjino in množično poslali zaposlene na čakanje. A odpuščali doslej niso, kakor niso delničarjem izplačali dividend, zato da so si zagotovili finančno podporo francoske države. Medtem ko za zdaj še ne govorijo o zapiranju posameznih tovarn, se s sindikati že pogajajo o morebitnih znižanjih plač in krajšanju dopusta ... Najhuje je v komercialnem letalstvu, ki je sicer najpomembnejši Airbusov program, medtem ko za zdaj ni prizadeta njegova proizvodnja helikopterjev, kakor ne (še dodatno) obrambno-vesoljski program; v njem so ukinitev 2665 delovnih mest napovedali že februarja.Nič kaj dobrih, če ne celo slabše čase kot pri evropskem Airbusu pričakujejo tudi pri ameriškem tekmecu Boeingu, kjer so že konec aprila napovedali, da bodo prisiljeni odpustiti 16.000 oziroma desetino zaposlenih. S hudimi težavami se spopadajo prav tako letalske družbe: pri Air France bodo morali do leta 2022 odpustiti približno 7600 ljudi, od tega tisoč pri regionalnem prevozniku Hop, prav tako množičnemu odpuščanju se ne bodo mogli izogniti pri Lufthansi, kjer bo brez dela ostalo 22.000 ljudi, še 12.000 jih bo moralo na cesto iz British Airwaysa, okoli 10.000 jih bo izgubilo službo pri Delta Air Lines.Francoski gospodarski ministerje pred nedavnim poudaril, kako ključno je reševati letalski sektor. Po svoje podobno kot v avtomobilski industriji »gre za nacionalni ponos«, sploh ne samo francoski, zato je treba preprečiti, da bi evropska podjetja zaostala za ameriškimi in kitajskimi velikani. V ospredju je vprašanje o mestu, ki ga bo v svetovni industriji 21. stoletja zasedala stara celina.