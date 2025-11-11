Evropska minimalna plača je preživela sodni test

Sodišče EU je z današnjo sodbo potrdilo veljavnost velikega dela direktive o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji.

Danski je ob podpori Švedske uspelo, da je sodišče razglasilo za nične določbe z merili, ki jih morajo države z minimalno plačo obvezno upoštevati pri določanju in usklajevanju teh plač. Poleg tega je za nično razglasilo tudi pravilo, ki preprečuje znižanje minimalnih plač, kadar so te predmet samodejne indeksacije.

Danska, ki je ena od petih držav članic brez minimalne plače, je predlagala razglasitev ničnosti direktive, saj naj bi ta s poseganjem v določanje plač in v pravico do združevanja kršila razdelitev pristojnosti med Unijo in državami članicami.

Direktiva naj bi sicer postavila okvir za boljše življenjske in delovne pogoje v Uniji. Merila, ki jih direktiva predpisuje za določanje minimalnih plač, vključujejo njihovo kupno moč ob upoštevanju življenjskih stroškov, splošno raven plač in njihovo porazdelitev, stopnjo rasti plač ter dolgoročne nacionalne ravni in gibanje produktivnosti.

Sodišče je ugotovilo, da direktiva z določbo o spodbujanju kolektivnih pogajanj o določanju plač ne vključuje neposrednega poseganja prava Unije v pravico do združevanja.

Med 27 državami EU zakonsko predpisane minimalne plače nimajo v Avstriji, na Danskem, Finskem, v Italiji in na Švedskem. V teh državah imajo razvit sistem kolektivnih pogajanj. V drugih državah se minimalne plače po podatkih iz julija gibljejo med 551 evri v Bolgariji in 2704 evri v Luksemburgu. Minimalna plača v Sloveniji letos znaša 1277,72 evra.

Sindikalisti pozivajo države k izvajanju direktive

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) je v odzivu poudarila, da je sodišče potrdilo »prag dostojnosti« iz direktive, po katerem kot referenčni točki za oceno ustreznosti minimalne plače veljata 50 odstotkov mediane (polovica zaposlenih ima višjo, polovica pa nižjo plačo od te ravni) in 60 odstotkov povprečne plače.

Kot zavezujoča orodja naj bi ta merila varovala delavce pred revščino zaposlenih.

»S tem, ko je sodišče črtalo člen, ki je pojasnjeval, kako meriti ustreznost, je še jasneje pokazalo, da potrebujemo strožja in izvršljiva pravila, da bi pravično plačilo postalo resničnost,« je ocenila generalna sekretarka ETUC Esther Lynch.

ETUC poziva države članice, naj prenehajo s pristopom čakanja in začnejo v celoti izvajati direktivo, vključno z dvigom spodnjih mej plač, da bi dosegli merila ustreznosti.

Evropsko komisijo pa so pozvali, naj nemudoma pripravi priporočilo za podporo izvajanju direktive.