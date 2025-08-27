»Evropska Severna Koreja«: Domnevni tajni dogovor, ki pretresa srbske medije

Po poročanju srbskih medijev naj bi se novi generalni direktor družbe United Group, Sten Miller, z direktorjem državnega Telekoma Srbija, Vladimirjem Lučićem, dogovarjal o zamenjavi dolgoletne direktorice United Media, Aleksandre Subotić. Lučić naj bi Millerju pojasnil, da je zamenjavo osebno zahteval predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Po navedbah vira, na katerega se sklicuje OCCRP, naj bi Lučić med pogovorom sredi avgusta vztrajal, da Miller zamenja Aleksandro Subotić, ki velja za tesno sodelavko manjšinskega lastnika United Group, Dragana Šolaka.

United Media je krovno podjetje, pod katerim delujejo mediji, kot so N1, Nova S, Radar, Danas in Forbes, ki so pogosto kritični do srbske oblasti.

Aleksandra Subotić velja za tesno sodelavko manjšinskega lastnika United Group, Dragana Šolaka (na fotografiji). FOTO: United Group

Isti vir je za OCCRP povedal, da naj bi Miller Lučiću odvrnil, da se zaveda nezadovoljstva srbskega predsednika, ker Subotićeva še ni bila zamenjana, a da za to potrebuje več časa.

Miller naj bi ob tem razkril tudi svoj načrt za slabitev medijskega poslovanja United Media v Srbiji, in sicer z razdelitvijo podjetja.

Vpleteni so se na obtožbe odzvali z zanikanji. Vladimir Lučić je v pisnem odgovoru za OCCRP zatrdil, da se »ne vmešavamo v kadrovske odločitve drugih podjetij« in da so bili njegovi pogovori z Millerjem zgolj »tehnične in usklajevalne narave v zvezi s premoženjem, ki smo ga prevzeli«.

Prav tako je zanikal, da bi od predsednika Vučića prejel kakršenkoli zahtevek za posredovanje pri zamenjavi. Tiskovni predstavnik United Group je sporočil, da podjetje »zanika, da bi s katero koli stranjo sodelovalo v kampanji za ohromitev ali vplivanje na uredniško neodvisnost izdajatelja televizije N1«.

Tudi svetovalka za medije predsednika Srbije, Suzana Vasiljević, je za OCCRP kratko odgovorila, da se Vučić »ni vmešaval v uredniško politiko medijev niti ga to ni zanimalo«. Kljub temu pa, kot izpostavlja Raskrikavanje.rs, Vučićeve izjave z začetka leta za televizijo Pink kažejo, da je vedel za prihajajoče spremembe, saj je napovedal, da bo del novinarjev te medijske skupine »odpuščen« v novembru.

Sama Aleksandra Subotić, ki je na čelu United Media skoraj 15 let, je za OCCRP dogajanje označila za nesprejemljivo.

Dejala je, da je »nesprejemljivo, da se menedžer, ki ga je imenoval investicijski sklad BC Partners (večinski lastnik United Group), o moji zamenjavi pogovarja z generalnim direktorjem konkurenčnega podjetja, še posebej s Telekomom Srbija«.

Miller naj bi razkril svoj načrt za slabitev medijskega poslovanja United Media v Srbiji z razdelitvijo podjetja. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

To vidi kot jasno namero oblasti, da oslabi medijske svoboščine v Srbiji, in je poudarila, da ne bo dovolila, da bi politični ali gospodarski pritiski vplivali na uredniško politiko medijev, ki jih vodi.

Razkritje je sovpadlo z burnim obdobjem prestrukturiranja znotraj United Group. Krovno nizozemsko podjetje je pred tem prodalo večji del svojega premoženja na Balkanu, med drugim kabelskega operaterja SBB, medtem ko je Telekom Srbija za več kot 650 milijonov evrov prevzel platformo NetTV Plus, Total TV in regionalne športne pravice.

Sledile so tudi kadrovske spremembe v vrhu, kjer sta bila zamenjana ustanovitelj Dragan Šolak in dotedanja izvršna direktorica Viktorija Boklag, na njeno mesto pa je prišel Sten Miller.

Sten Miller naj bi Lučiću odvrnil, da se zaveda nezadovoljstva srbskega predsednika, ker Subotićeva še ni bila zamenjana. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Napetosti so, kot poroča Danas, dosegle vrhunec s sporno zamenjavo v srbski podružnici United Group, ko je novopostavljeni direktor Vladica Tintor, nekdanji vodja agencije RATEL, ob prihodu na delovno mesto potreboval celo posredovanje policije, saj varnostniki o zamenjavi niso bili obveščeni.

Novinarska združenja so se na novice odzvala z zaskrbljenostjo. Predsednik Neodvisnega združenja novinarjev Srbije (NUNS) Željko Bodrožić je za Nova.rs dejal, da bi takšen dogovor pomenil »korak do popolnega mraka v Srbiji«.

Opozoril je na nevarnost, da bi tuji investitorji za denar pristajali na dogovore, ki ogrožajo svobodo izražanja.

Podpredsednica Združenja novinarjev Srbije (UNS) Olivera Milošević pa je izpostavila, da je politični vpliv na kadrovsko in uredniško politiko »pogubna praksa«, ki javno informiranje spreminja v propagando.

O dogajanju so poročali tudi regionalni mediji; hrvaški Jutarnji list je v svojem poročanju namignil, da Srbija postaja »evropska Severna Koreja«, s čimer je opozoril na sistemski pritisk na preostale neodvisne medije v državi.