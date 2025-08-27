  • Delo d.o.o.
    Svet

    »Evropska Severna Koreja«: Domnevni tajni dogovor, ki pretresa srbske medije

    Po razkritju mreže OCCRP naj bi se direktorja Telekoma in United Group dogovarjala o zamenjavi direktorice United Media, kar naj bi zahteval srbski predsednik.
    Direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić naj bi pojasnil, da je zamenjavo dolgoletne direktorice United Media, Aleksandre Subotić, osebno zahteval predsednik Srbije Aleksandar Vučić. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Galerija
    Direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić naj bi pojasnil, da je zamenjavo dolgoletne direktorice United Media, Aleksandre Subotić, osebno zahteval predsednik Srbije Aleksandar Vučić. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Ž. U.
    27. 8. 2025 | 16:04
    27. 8. 2025 | 16:05
    5:03
    A+A-

    Po poročanju srbskih medijev naj bi se novi generalni direktor družbe United Group, Sten Miller, z direktorjem državnega Telekoma Srbija, Vladimirjem Lučićem, dogovarjal o zamenjavi dolgoletne direktorice United Media, Aleksandre Subotić. Lučić naj bi Millerju pojasnil, da je zamenjavo osebno zahteval predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

    Po navedbah vira, na katerega se sklicuje OCCRP, naj bi Lučić med pogovorom sredi avgusta vztrajal, da Miller zamenja Aleksandro Subotić, ki velja za tesno sodelavko manjšinskega lastnika United Group, Dragana Šolaka.

    United Media je krovno podjetje, pod katerim delujejo mediji, kot so N1, Nova S, Radar, Danas in Forbes, ki so pogosto kritični do srbske oblasti.

    Aleksandra Subotić velja za tesno sodelavko manjšinskega lastnika United Group, Dragana Šolaka (na fotografiji). FOTO: United Group
    Aleksandra Subotić velja za tesno sodelavko manjšinskega lastnika United Group, Dragana Šolaka (na fotografiji). FOTO: United Group

    Isti vir je za OCCRP povedal, da naj bi Miller Lučiću odvrnil, da se zaveda nezadovoljstva srbskega predsednika, ker Subotićeva še ni bila zamenjana, a da za to potrebuje več časa.

    Miller naj bi ob tem razkril tudi svoj načrt za slabitev medijskega poslovanja United Media v Srbiji, in sicer z razdelitvijo podjetja.

    Vpleteni so se na obtožbe odzvali z zanikanji. Vladimir Lučić je v pisnem odgovoru za OCCRP zatrdil, da se »ne vmešavamo v kadrovske odločitve drugih podjetij« in da so bili njegovi pogovori z Millerjem zgolj »tehnične in usklajevalne narave v zvezi s premoženjem, ki smo ga prevzeli«.

    Prav tako je zanikal, da bi od predsednika Vučića prejel kakršenkoli zahtevek za posredovanje pri zamenjavi. Tiskovni predstavnik United Group je sporočil, da podjetje »zanika, da bi s katero koli stranjo sodelovalo v kampanji za ohromitev ali vplivanje na uredniško neodvisnost izdajatelja televizije N1«.

    image_alt
    Ana Brnabić izjavila, da je bila tragedija v Novem Sadu načrtovana

    Tudi svetovalka za medije predsednika Srbije, Suzana Vasiljević, je za OCCRP kratko odgovorila, da se Vučić »ni vmešaval v uredniško politiko medijev niti ga to ni zanimalo«. Kljub temu pa, kot izpostavlja Raskrikavanje.rs, Vučićeve izjave z začetka leta za televizijo Pink kažejo, da je vedel za prihajajoče spremembe, saj je napovedal, da bo del novinarjev te medijske skupine »odpuščen« v novembru.

    Sama Aleksandra Subotić, ki je na čelu United Media skoraj 15 let, je za OCCRP dogajanje označila za nesprejemljivo.

    Dejala je, da je »nesprejemljivo, da se menedžer, ki ga je imenoval investicijski sklad BC Partners (večinski lastnik United Group), o moji zamenjavi pogovarja z generalnim direktorjem konkurenčnega podjetja, še posebej s Telekomom Srbija«.

    Miller naj bi razkril svoj načrt za slabitev medijskega poslovanja United Media v Srbiji z razdelitvijo podjetja. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
    Miller naj bi razkril svoj načrt za slabitev medijskega poslovanja United Media v Srbiji z razdelitvijo podjetja. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

    To vidi kot jasno namero oblasti, da oslabi medijske svoboščine v Srbiji, in je poudarila, da ne bo dovolila, da bi politični ali gospodarski pritiski vplivali na uredniško politiko medijev, ki jih vodi.

    Razkritje je sovpadlo z burnim obdobjem prestrukturiranja znotraj United Group. Krovno nizozemsko podjetje je pred tem prodalo večji del svojega premoženja na Balkanu, med drugim kabelskega operaterja SBB, medtem ko je Telekom Srbija za več kot 650 milijonov evrov prevzel platformo NetTV Plus, Total TV in regionalne športne pravice.

    image_alt
    Med košarkarsko tekmo izžvižgali Dodika, ta je užaljen zbežal iz dvorane

    Sledile so tudi kadrovske spremembe v vrhu, kjer sta bila zamenjana ustanovitelj Dragan Šolak in dotedanja izvršna direktorica Viktorija Boklag, na njeno mesto pa je prišel Sten Miller.

    Sten Miller naj bi Lučiću odvrnil, da se zaveda nezadovoljstva srbskega predsednika, ker Subotićeva še ni bila zamenjana. FOTO: Marko Djurica/Reuters
    Sten Miller naj bi Lučiću odvrnil, da se zaveda nezadovoljstva srbskega predsednika, ker Subotićeva še ni bila zamenjana. FOTO: Marko Djurica/Reuters

    Napetosti so, kot poroča Danas, dosegle vrhunec s sporno zamenjavo v srbski podružnici United Group, ko je novopostavljeni direktor Vladica Tintor, nekdanji vodja agencije RATEL, ob prihodu na delovno mesto potreboval celo posredovanje policije, saj varnostniki o zamenjavi niso bili obveščeni.

    Novinarska združenja so se na novice odzvala z zaskrbljenostjo. Predsednik Neodvisnega združenja novinarjev Srbije (NUNS) Željko Bodrožić je za Nova.rs dejal, da bi takšen dogovor pomenil »korak do popolnega mraka v Srbiji«.

    Opozoril je na nevarnost, da bi tuji investitorji za denar pristajali na dogovore, ki ogrožajo svobodo izražanja.

    Podpredsednica Združenja novinarjev Srbije (UNS) Olivera Milošević pa je izpostavila, da je politični vpliv na kadrovsko in uredniško politiko »pogubna praksa«, ki javno informiranje spreminja v propagando.

    image_alt
    Vučić protestnike prvič pozval k javni debati, oni zahtevajo volitve

    O dogajanju so poročali tudi regionalni mediji; hrvaški Jutarnji list je v svojem poročanju namignil, da Srbija postaja »evropska Severna Koreja«, s čimer je opozoril na sistemski pritisk na preostale neodvisne medije v državi.

    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Več iz teme

    Srbija mediji Aleksandar Vučić United Group korupcija svoboda medijev Medijska svoboda

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Obupani Putinov zaveznik stavi na Trumpovo pomoč

    Tudi po odvzemu mandata se Milorad Dodik vede, kot da še vedno vodi Republiko Srbsko.
    Novica Mihajlović 27. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    27. 8. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Šutejeva peta na finalu diamantne lige

    Tina Šutej je v finalu diamantne lige v Zürichu osvojila peto mesto v skoku s palico s 4,65 metra. Jutri na štadionu Kristjan Čeh.
    27. 8. 2025 | 17:09
    Preberite več
