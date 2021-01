Evropska skladišča cepiva bodo polna

Cepljenje v Franciji. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Bruselj – EU ima zagotovljenih dodatnih 300 milijonov odmerkov Biontech-Pfizerjevega cepiva, je sporočila predsednica evropske komisije. Od drugega četrtletja bo na razpolago četrtina te dodatne količine.Tako je za uporabo v Uniji zagotovljenih skupno že 600 milijonov odmerkov tega cepiva, ki je bilo decembra kot prvo odobreno v EU. Skupaj s 160 milijoni odmerki cepiva Moderna, odobrenega v sredo, znaša skupna količina zagotovljenih odmerkov 760 milijonov. To zadošča za cepljenja 380 milijonov Evropejcev z dvema odmerkoma. Večje dobave Biontech-Pfizerjeve dobave bodo mogoče z začetkom delovanja tovarne v Marburgu v Nemčiji.V prihodnjih tednih in mesecih pričakuje še odobritev drugih cepiv. Evropska komisija je sklenila sporazume s šestimi proizvajalci, ki naj bi skupaj zagotovili 2,3 milijarde odmerkov. »Varni bomo, ko bomo vsi v EU in našem sosedstvu imeli dostop do cepiva,« je povedala Ursula von der Leyen. Unija naj bi omogočila uspešno cepljenje v evropskih državah, ki niso v EU (denimo z Balkana), in tudi nerazvitim v drugih delih sveta.Predsednica evropske komisije je zavrnila očitke o počasnosti in neuspehu strategije cepljenja v EU. »Začetek je vedno težak,« je pojasnjevala. Nikoli tudi ni bilo predvideno, da bi bili vsi cepljeni naenkrat, je pojasnjevala. Bruselj je zamujal predvsem pri pogodbi za prvo odobreno cepivo, ki jo je sklenil šele novembra; pa tudi količina je bila majhna.Ena od težav so omejene proizvodne zmogljivosti. Tako so bile Biontech-Pfizerjeve dobave zmanjšane za polovico. Tudi države članice so se morale organizirati. »Moramo hitro pospešiti cepljenje,« je povedala Nemka. Zadovoljna pa je, ker se države članice na vso moč trudijo za izvedbo cepljenja, ki je velik logistični zalogaj.Tudi informacije, da naj bi se Nemčija dvostransko neposredno pogovarjala za dodatne dobave Biontech-Pfizerjevega cepiva, je zavrnila. Opozorila je je pravno zavezo držav članic, da se ne bodo pogajale vzporedno in sklepale dvostranskih pogodb. »Edini okvir, v katerem se pogajamo, je skupaj kot 27 držav (članic),« je zatrdila.Glede trditev v posameznih državah članicah, kot je Madžarska, da si bodo cepivo priskrbele same (denimo ruski Sputnik V), je ocenila, da mora vsako cepivo, ki se uporablja v EU, skozi postopek odobritve v Evropski agenciji za zdravila.