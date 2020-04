Evropska solidarnost ima svojo ceno

Nizozemska beseda za solidarnost je solidariteit, čeprav se glede na kritike, ki v zadnjih tednih letijo na eno od ustanovnih članic Evropske unije, zdi, da ta na Nizozemskem nima istega pomena, kot ga ima na jugu sedemindvajseterice.Solidarnost je lahko problematičen koncept, še posebno v nedokončanih projektih, kot je EU, kjer jo je mogoče različno interpretirati in tudi uporabiti kot sredstvo političnega pritiska. Težko se je znebiti občutka, da se je to zgodilo tudi v sporu med Nizozemsko in nekaterimi sredozemskimi državami glede ideje o izdaji skupnih evropskih dolžniških instrumentov (skupnih evrskih obveznic) za ...