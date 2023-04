Evropska solidarnost z Ukrajino na kocki

V nadaljevanju preberite:

Solidarnost z Ukrajino je v zadnjih tednih v EU na veliki preizkušnji, saj države članice z vzhoda bijejo plat zvona, ker da so preplavljene s poceni žitom. Kot podporo Ukrajini med vojno se je EU odpovedala še zadnjim trgovinskim omejitvam in carinam. Tak režim bodo junija predvidoma podaljšali.

Enostranski ukrepi držav članic, ki zadevajo ves notranji trg in so najbrž v nasprotju s pravom EU, so za Bruselj nesprejemljivi.Ukrajina, ki je junija lani dobila uradni status polnopravne kandidatke za članstvo, še nekaj časa ne bo pristopila k EU, a težave z žitom nakazujejo, kaj bi se lahko dogajalo med njenim pridruževanjem in po njenem vstopu.