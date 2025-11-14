  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Konec poceni pošiljk iz Sheina in Temuja za Evropejce že čez nekaj mesecev?

    Evropski komisar Maroš Šefčovič finančne ministre poziva k pospešitvi ukrepa za dve leti, da bi zajezili poplavo pošiljk.
    Evropska komisija želi carinsko oprostitev za pakete majhne vrednosti ukiniti dve leti prej, kot je bilo predvideno. FOTO: Jure Eržen
    Evropska komisija želi carinsko oprostitev za pakete majhne vrednosti ukiniti dve leti prej, kot je bilo predvideno. FOTO: Jure Eržen
    Ž. U.
    14. 11. 2025 | 09:20
    14. 11. 2025 | 11:05
    4:59
    Evropska komisija želi carinsko oprostitev za pakete majhne vrednosti ukiniti dve leti prej, kot je bilo sprva načrtovano, razkriva pismo, ki ga je pridobil Politico.

    Komisar za trgovino in gospodarsko varnost Maroš Šefčovič je v sredo poslal pismo finančnim ministrom držav članic, v katerem jih poziva k hitremu ukrepanju.

    »Če bomo ukrepali s potrebno politično odločnostjo in pragmatizmom, bi lahko izvedljiva rešitev začela veljati v prvem četrtletju 2026,« je zapisal Šefčovič.

    image_alt
    Ob stečaju Sportine: EU dopušča kitajske pakete brez carin, Evropejci izgubljajo tekmo

    Po zadnji raziskavi AKOS o spletnih nakupih slovenski spletni kupci za en nakup fizičnih izdelkov v povprečju odštejejo 61 evrov, pri pogostih uporabnikih je povprečje 56 evrov, pri občasnih pa 67 evrov (podatki za 2024).

    Pospešitev za dve leti

    Ministri za finance Evropske unije so v četrtek v Bruslju že dosegli politični dogovor o odpravi trenutne mejne vrednosti 150 evrov, pod katero so pošiljke oproščene carine. Prvotni načrt je predvideval, da bi ta sprememba stopila v veljavo sredi leta 2028.

    FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Vendar Šefčovič v pismu trdi, da se mora to zgoditi v naslednjih petih mesecih. »Našim podjetjem in državljanom bomo izjemno težko pojasnili, zakaj Evropska unija ne more ukrepati hitreje pri rešitvi, glede katere se strinjamo – da odpravimo to konkurenčno prednost,« je zapisal.

    image_alt
    Zeleno zavajanje s plastenkami odkriva več težav

    Povprečna cena »paketa« v Sloveniji

    Povprečni znesek enega spletnega nakupa fizičnih izdelkov: 61 evrov

    Pogosti spletni kupci (vsaj 1 nakup na mesec): 56 evrov

    Občasni spletni kupci (manj kot 1 nakup na mesec): 67 evrov na nakup

    Skupni znesek vseh spletnih nakupov v zadnjih 3 mesecih (vsi kupci): 273 evrov

    vir: AKOS

    Da bi pospešil spremembo, komisar predlaga uvedbo »poenostavljene začasne carinske pristojbine« na ravni celotne EU in boljšo povezavo informacijskih orodij.

    image_alt
    Po Trumpu nad kitajske spletne trgovce še EU

    Ta predlagana pristojbina je ločen ukrep od same odprave praga 150 evrov, ki bo ustvarila potrebo po carinjenju približno 5000 novih izdelkov praktično čez noč, pojasnjuje.

    FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
    FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

    Telegraph ob tem poroča, da naj bi nova dajatev po dogovoru finančnih ministrov znašala fiksno pristojbino v višini dveh evrov za vsako pošiljko.

    Poplava paketov, ki izkoriščajo sistem

    Pritisk po hitrejšem ukrepanju izhaja iz ogromnega porasta poceni pošiljk, predvsem s Kitajske. Kot poudarja ARA, gre za ukrep, s katerim želi EU zajeziti uvoz in zagotoviti pravičnejšo konkurenco za evropske proizvajalce.

    Raziskava iz leta 2024 Valicona in portala Ceneje.si je pokazala, da slovenski spletni kupci mesečno za nakupe v domačih spletnih trgovinah porabijo povprečno 95 evrov, za nakupe v tujini pa 78 evrov.

    Švedska finančna ministrica Elisabeth Svantesson je za Politico dejala: »Prosta trgovina ne pomeni, da lahko trg preplaviš s kakršnokoli navlako, ki jo želiš prodati.« Dodala je, da se ji zdi pritisk Komisije »kot velika zmaga. Videli smo namreč, kako podjetja izkoriščajo sistem«.

    Evropska unija je leta 2024 prejela več kot štiri milijarde paketov, uradno vrednih manj kot 150 evrov, navaja Politico.

    image_alt
    Vi pa niste od tu. Pazite, da vas ne odpihne!

    Reuters poroča o 4,6 milijarde malih paketov letno. Številni med njimi niso ustrezali evropskim varnostnim standardom za proizvode ali pa so bili v resnici vredni več, kot je bilo prijavljeno.

    Številni med njimi niso ustrezali evropskim varnostnim standardom. FOTO: Voranc Vogel
    Številni med njimi niso ustrezali evropskim varnostnim standardom. FOTO: Voranc Vogel

    ARA navaja ocene Evropske komisije, da je »do 65 odstotkov malih paketov, ki vstopajo v EU, podcenjenih, da bi se izognili carinskim dajatvam«.

    To poplavo spodbuja naraščajoča priljubljenost spletnih trgovin, kot so kitajski Shein, Aliexpress in Temu. Francija se je celo odločila, da ta mesec začasno ustavi dostop do spletne platforme Shein.

    »Letos smo prejeli že več paketov kot v celotnem letu 2024, pa sta pred nami še črni petek in božič,« je za Politico povedal nizozemski evropski poslanec Dirk Gotink, glavni pogajalec za carinsko reformo EU.

    Evropska komisija ocenjuje, da je »do 65 odstotkov malih paketov, ki vstopajo v EU, podcenjenih«. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Evropska komisija ocenjuje, da je »do 65 odstotkov malih paketov, ki vstopajo v EU, podcenjenih«. FOTO: Jure Eržen/Delo

    »Oprostitev je treba ukiniti čim prej. Je staromodna,« je dodal.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Razkritje

    ESPN: Ne samo, da je Jason Kidd vedel za menjavo Dončića ...

    Po navedbah Shamsa Charanie je znotraj organizacije Dallas Mavericks glede odmevne menjave Luke Dončića v Los Angeles Lakers vladala popolna usklajenost.
    Peter Zalokar 13. 11. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Korupcijski škandal pretresa Kijev

    Okoli sto milijonov dolarjev so oprali nekdaj najtesnejši sodelavci predsednika države.
    Boris Čibej 13. 11. 2025 | 16:07
    Preberite več
    Več iz teme

    Evropska komisijatrgovinaKitajskaSheinTemuAliexpress

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Realov štadion z novim imenom polni klubsko blagajno

    Real je po poročanju španskih medijev za letošnjo sezono začrtal proračun v višini 1,25 milijarde evrov. Klub bi z novim štadionom zaslužil 400 milijonov.
    Tim Erman 14. 11. 2025 | 11:25
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Lepotne operacije

    Simone Biles o povečanju prsi: V svoji koži se moraš dobro počutiti

    Ameriška zvezdnica odkrito o razlogih za tri lepotne operacije. Športnic ne ocenjujejo le po tem, kar počnemo, temveč tudi po tem, kako smo videti. Težko je.
    Peter Zalokar 14. 11. 2025 | 11:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    gospodarstvo

    Gospodarska rast v tretjem četrtletju znašala 1,7 odstotka

    Vzpon investicij in večja aktivnost gradbeništva prikrili padec slovenskega izvoza.
    Karel Lipnik 14. 11. 2025 | 11:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Robbie Williams zapustil oder in sedel v svoj fotelj

    Priljubljeni pevec Robbie Williams je za nizozemsko podjetje oblikoval oblazinjen stol in tako oboževalcem predstavil svojo novo plat umetniškega izražanja.
    14. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znana tudi moška ekipa za Lillehammer

    Na uvodni postaji olimpijske sezone za svetovni pokal na Norveškem se bo dokazovalo deset slovenskih smučarskih skakalcev in skakalk.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    gospodarstvo

    Gospodarska rast v tretjem četrtletju znašala 1,7 odstotka

    Vzpon investicij in večja aktivnost gradbeništva prikrili padec slovenskega izvoza.
    Karel Lipnik 14. 11. 2025 | 11:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Robbie Williams zapustil oder in sedel v svoj fotelj

    Priljubljeni pevec Robbie Williams je za nizozemsko podjetje oblikoval oblazinjen stol in tako oboževalcem predstavil svojo novo plat umetniškega izražanja.
    14. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znana tudi moška ekipa za Lillehammer

    Na uvodni postaji olimpijske sezone za svetovni pokal na Norveškem se bo dokazovalo deset slovenskih smučarskih skakalcev in skakalk.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
