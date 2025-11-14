Konec poceni pošiljk iz Sheina in Temuja za Evropejce že čez nekaj mesecev?

Evropska komisija želi carinsko oprostitev za pakete majhne vrednosti ukiniti dve leti prej, kot je bilo sprva načrtovano, razkriva pismo, ki ga je pridobil Politico.

Komisar za trgovino in gospodarsko varnost Maroš Šefčovič je v sredo poslal pismo finančnim ministrom držav članic, v katerem jih poziva k hitremu ukrepanju.

»Če bomo ukrepali s potrebno politično odločnostjo in pragmatizmom, bi lahko izvedljiva rešitev začela veljati v prvem četrtletju 2026,« je zapisal Šefčovič.

Po zadnji raziskavi AKOS o spletnih nakupih slovenski spletni kupci za en nakup fizičnih izdelkov v povprečju odštejejo 61 evrov, pri pogostih uporabnikih je povprečje 56 evrov, pri občasnih pa 67 evrov (podatki za 2024).

Pospešitev za dve leti

Ministri za finance Evropske unije so v četrtek v Bruslju že dosegli politični dogovor o odpravi trenutne mejne vrednosti 150 evrov, pod katero so pošiljke oproščene carine. Prvotni načrt je predvideval, da bi ta sprememba stopila v veljavo sredi leta 2028.

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Vendar Šefčovič v pismu trdi, da se mora to zgoditi v naslednjih petih mesecih. »Našim podjetjem in državljanom bomo izjemno težko pojasnili, zakaj Evropska unija ne more ukrepati hitreje pri rešitvi, glede katere se strinjamo – da odpravimo to konkurenčno prednost,« je zapisal.

Povprečna cena »paketa« v Sloveniji Povprečni znesek enega spletnega nakupa fizičnih izdelkov: 61 evrov



Pogosti spletni kupci (vsaj 1 nakup na mesec): 56 evrov



Občasni spletni kupci (manj kot 1 nakup na mesec): 67 evrov na nakup



Skupni znesek vseh spletnih nakupov v zadnjih 3 mesecih (vsi kupci): 273 evrov vir: AKOS

Da bi pospešil spremembo, komisar predlaga uvedbo »poenostavljene začasne carinske pristojbine« na ravni celotne EU in boljšo povezavo informacijskih orodij.

Ta predlagana pristojbina je ločen ukrep od same odprave praga 150 evrov, ki bo ustvarila potrebo po carinjenju približno 5000 novih izdelkov praktično čez noč, pojasnjuje.

FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Telegraph ob tem poroča, da naj bi nova dajatev po dogovoru finančnih ministrov znašala fiksno pristojbino v višini dveh evrov za vsako pošiljko.

Poplava paketov, ki izkoriščajo sistem

Pritisk po hitrejšem ukrepanju izhaja iz ogromnega porasta poceni pošiljk, predvsem s Kitajske. Kot poudarja ARA, gre za ukrep, s katerim želi EU zajeziti uvoz in zagotoviti pravičnejšo konkurenco za evropske proizvajalce.

Raziskava iz leta 2024 Valicona in portala Ceneje.si je pokazala, da slovenski spletni kupci mesečno za nakupe v domačih spletnih trgovinah porabijo povprečno 95 evrov, za nakupe v tujini pa 78 evrov.

Švedska finančna ministrica Elisabeth Svantesson je za Politico dejala: »Prosta trgovina ne pomeni, da lahko trg preplaviš s kakršnokoli navlako, ki jo želiš prodati.« Dodala je, da se ji zdi pritisk Komisije »kot velika zmaga. Videli smo namreč, kako podjetja izkoriščajo sistem«.

Evropska unija je leta 2024 prejela več kot štiri milijarde paketov, uradno vrednih manj kot 150 evrov, navaja Politico.

Reuters poroča o 4,6 milijarde malih paketov letno. Številni med njimi niso ustrezali evropskim varnostnim standardom za proizvode ali pa so bili v resnici vredni več, kot je bilo prijavljeno.

Številni med njimi niso ustrezali evropskim varnostnim standardom. FOTO: Voranc Vogel

ARA navaja ocene Evropske komisije, da je »do 65 odstotkov malih paketov, ki vstopajo v EU, podcenjenih, da bi se izognili carinskim dajatvam«.

To poplavo spodbuja naraščajoča priljubljenost spletnih trgovin, kot so kitajski Shein, Aliexpress in Temu. Francija se je celo odločila, da ta mesec začasno ustavi dostop do spletne platforme Shein.

»Letos smo prejeli že več paketov kot v celotnem letu 2024, pa sta pred nami še črni petek in božič,« je za Politico povedal nizozemski evropski poslanec Dirk Gotink, glavni pogajalec za carinsko reformo EU.

Evropska komisija ocenjuje, da je »do 65 odstotkov malih paketov, ki vstopajo v EU, podcenjenih«. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Oprostitev je treba ukiniti čim prej. Je staromodna,« je dodal.