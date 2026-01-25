  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Odmikanje od ZDA: Je mati vseh sporazumov končno pripravljena?

    EU in Indija sta po skoraj osemnajstih letih končno pripravljeni podpisati prostotrgovinski sporazum.
    Če bosta predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in indijski premier Narendra Modi, kot je pričakovati, podpisala sporazum, bo to pomemben politični dogodek, ki presega trgovinski pomen. FOTO: Altaf Hussain/Reuters
    Galerija
    Če bosta predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in indijski premier Narendra Modi, kot je pričakovati, podpisala sporazum, bo to pomemben politični dogodek, ki presega trgovinski pomen. FOTO: Altaf Hussain/Reuters
    Zorana Baković
    25. 1. 2026 | 19:12
    25. 1. 2026 | 19:16
    5:19
    A+A-

    Trg z dvema milijardama ljudi in skoraj četrtino svetovnega BDP se ta teden premika stran od dosedanjih središč moči – vprašanje je, v čigav prid in za kakšno ceno. Prostotrgovinski sporazum med EU in Indijo, o katerem se pogajajo že skoraj osemnajst let in ki bi lahko postal največji tovrstni dogovor Unije, ne prinaša le nižjih carin, temveč tudi novo poglavje v geopolitičnem preoblikovanju svetovne trgovine.

    V ozadju so Trumpove carinske grožnje, zamrznjen sporazum s Kitajsko in ambicija New Delhija, ki mu letos napovedujejo 7,4-odstotno gospodarsko rast, da se dokončno uveljavi kot tretja svetovna gospodarska sila. Članek razkriva, kaj dogovor pomeni za evropsko gospodarstvo, kakšne priložnosti in tveganja prinaša za podjetja ter ali je to res začetek »naslednje faze globalizacije« – ali pa le začasno zavezništvo v svetu, kjer nihče več ne zaupa enemu samemu partnerju.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Evropska unijaIndijatrgovinski odnosi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sudan

    Ena najhujših vojn 21. stoletja je popolnoma spregledana

    Polovica sudanskega prebivalstva je povsem odvisna od humanitarne pomoči, te pa je vse manj.
    Boštjan Videmšek 25. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi v premier ligi

    Neprevidni kapetan skoraj nokavtiral Benija Šeška, soigralci pa slavili

    Nogometaši Manchester Uniteda so v derbiju preobratov ugnali Arsenal s 3:2. Šeško je igral od 80. minute, a ni pokazal veliko.
    Nejc Grilc 25. 1. 2026 | 19:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kdaj bo konec

    Smrt Alexa Prettija: agenti trdijo, da so se branili, posnetki kažejo drugače

    Guverner Minnesote od Trumpa zahteva, naj umakne agente iz države, družina ubitega moškega zahteva resnico.
    25. 1. 2026 | 19:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prostotrgovinski sporazum

    Odmikanje od ZDA: Je mati vseh sporazumov končno pripravljena?

    EU in Indija sta po skoraj osemnajstih letih končno pripravljeni podpisati prostotrgovinski sporazum.
    Zorana Baković 25. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Francija

    Moški obtožen umora mlade matere na jugu Francije

    Umor je v Nici sprožil veliko ogorčenje. Glavni osumljenec, 45-letni moški, naj bi bil nekdanji partner mačehe umorjene ženske.
    25. 1. 2026 | 18:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kdaj bo konec

    Smrt Alexa Prettija: agenti trdijo, da so se branili, posnetki kažejo drugače

    Guverner Minnesote od Trumpa zahteva, naj umakne agente iz države, družina ubitega moškega zahteva resnico.
    25. 1. 2026 | 19:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prostotrgovinski sporazum

    Odmikanje od ZDA: Je mati vseh sporazumov končno pripravljena?

    EU in Indija sta po skoraj osemnajstih letih končno pripravljeni podpisati prostotrgovinski sporazum.
    Zorana Baković 25. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Francija

    Moški obtožen umora mlade matere na jugu Francije

    Umor je v Nici sprožil veliko ogorčenje. Glavni osumljenec, 45-letni moški, naj bi bil nekdanji partner mačehe umorjene ženske.
    25. 1. 2026 | 18:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo