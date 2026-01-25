Odmikanje od ZDA: Je mati vseh sporazumov končno pripravljena?

Trg z dvema milijardama ljudi in skoraj četrtino svetovnega BDP se ta teden premika stran od dosedanjih središč moči – vprašanje je, v čigav prid in za kakšno ceno. Prostotrgovinski sporazum med EU in Indijo, o katerem se pogajajo že skoraj osemnajst let in ki bi lahko postal največji tovrstni dogovor Unije, ne prinaša le nižjih carin, temveč tudi novo poglavje v geopolitičnem preoblikovanju svetovne trgovine.

V ozadju so Trumpove carinske grožnje, zamrznjen sporazum s Kitajsko in ambicija New Delhija, ki mu letos napovedujejo 7,4-odstotno gospodarsko rast, da se dokončno uveljavi kot tretja svetovna gospodarska sila. Članek razkriva, kaj dogovor pomeni za evropsko gospodarstvo, kakšne priložnosti in tveganja prinaša za podjetja ter ali je to res začetek »naslednje faze globalizacije« – ali pa le začasno zavezništvo v svetu, kjer nihče več ne zaupa enemu samemu partnerju.