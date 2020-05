FOTO:»Evropska unija je vedno bila priročen grešni kozel«

Bruselj – Pravi ognjeni krst za evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča se je začel že manj kot dva meseca po začetku mandata, konec januarja, ko so postajale jasnejše razsežnosti krize s koronavirusom in ko se je sicer počasni bruseljski sistem začel zaganjati.Kriza ima številne razsežnosti, tudi na drugem področju njegove pristojnosti, človekoljubni. Včeraj je bil v Banguiju, v Srednjeafriški republiki. EU je vzpostavila humanitarni zračni most za pomoč območjem, kjer v času prekinitve dobav primanjkuje zalog. Po besedah Lenarčiča v Afriki hitreje in huje kot sama pandemija napredujejo gospodarski ...