Evropska unija se brani z višjimi carinami

Zmanjšanje uvozne kvote skoraj za polovico, podvojitev carin in večja sledljivosti izvora jekla so trije glavni deli predloga evropske komisije za zaščito jeklarstva pred negativnimi učinki prevelikih globalnih zmogljivosti. Tako Bruselj odločneje ukrepa za zaščito domače industrije, kar bi lahko drugi, denimo v Pekingu, videli kot protekcionizem.

Tudi kot posledica ameriških carin na trg EU prihaja vse več jekla z dampinškimi cenami. Na muhi kritik je predvsem Kitajska z velikimi proizvodnimi zmogljivostmi. »Globalne prevelike zmogljivosti uničujejo našo industrijo,« je opozorila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.