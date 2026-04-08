Evropska unija se ne vdaja iluzijam

V Bruslju so prekinitev ognja med Iranom in ZDA kljub številnim nejasnostim, ki ostajajo, podprli in izražali upanje, da bo vodila v uspešna pogajanja o trajnem miru. »Prinaša nujno potrebno umirjanje razmer,« je zatrdila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Prednostna naloga EU je še vedno preprečiti Iranu, da bi dobil jedrsko orožje. Končati bi moral tudi destabilizirajoče dejavnosti, vključno z razvojem balističnega programa. Poleg tega bi po mnenju EU moral zagotoviti svobodo plovbe v Hormuški ožini v skladu z mednarodnim pravom in mednarodnim pravom morj