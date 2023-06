Evropska zračna obramba je polna lukenj

V nadaljevanju preberite:

Navzkrižja med Francijo in Nemčijo o načrtih za obrambo neba nad staro celino so vse bolj očit­na. Strani nočeta obešati nesoglasij na veliki zvon, toda za francoskega predsednika Emmanuela Macrona ima tema ne le prestižen, temveč predvsem strateški pomen. Države, ki sodelujejo v nemški pobudi, zagovarjajo hitre rešitve in napredek na področju zračne obrambe. Skupne nabave iris-T bi znižale njihovo ceno in olajšale vzdrževanje.

Tudi v Berlinu vidijo svojo pobudo kot odprto in vključeno v EU in Nato.oda v Franciji prepoznavajo nemško željo kot poskus, da bi izkoristila položaj ter si zagotovila dobave svojih sistemov sodelujočim državam. Poleg tega je za Pariz, ki oglašuje svoja prizadevanja za strateško avtonomijo Evrope (neodvisnost od ZDA), odločitev za ameriško-izraelski arrow 3 posebno kočljiva.