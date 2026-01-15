Evropske države pošiljajo vojake na Grenlandijo

Danska vlada je evropske zaveznice pozvala, naj na Grenlandijo pošljejo svoje vojake, da bi se skupaj urili v arktičnih podnebnih razmerah. Odzvalo se je več držav - med njimi ni Slovenije -, ki vse skupaj sporočajo, da je Evropa pripravljena sprejeti odgovornost za varnost tega območja.

V Berlinu računajo, da se bodo napetosti okoli Grenlandije zaradi izjav predsednika Donalda Trumpa polegle in da bo Nato z okrepljeno prisotnostjo na otoku zadovoljiv odgovor, kar se nacionalnih interesov ZDA tiče.