Najstnice v Evropi – največje uporabnice tobaka na svetu

Evropska dekleta starostne skupine od 13 do 15 let imajo najvišjo stopnjo uporabe tobaka v svoji starostni skupini na svetu, poroča The Guardian. Po podatkih novega poročila Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) pa po vsej celini elektronske cigarete uporablja tudi vsak sedmi mladostnik.

Po ugotovitvah poročila je Evropa na poti, da do leta 2030 ohrani status največje porabnice tobaka na svetu. Poročilo hkrati razkriva rastoči trend uporabe tobaka zlasti med ženskami in mladimi. Trenutno kar štiri od desetih odraslih kadilk na svetu živijo v Evropi. Poleg tega na celini tobačne izdelke uporablja okoli štiri milijone najstnikov, starih od 13 do 15 let.

Evropa ima tudi največji delež rednih uporabnikov elektronskih cigaret med mladostniki. Kar 14,3 odstotka otrok v starosti od 13 do 15 let redno posega po teh izdelkih. Med odraslimi pa je razširjenost uporabe e-cigaret druga najvišja na svetu, takoj za Azijo.

Evropa z najslabšimi rezultati na področju nadzora nad tobakom

Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je opozoril, da bo Evropa brez intenzivnega ukrepanja do leta 2030 ostala regija z najslabšimi rezultati na področju nadzora nad tobakom. Visoko stopnjo uporabe e-cigaret med otroki pri tem Kluge pripisuje ciljanemu oglaševanju in strategijam tobačne industrije, usmerjenim v mlade.

Poudarja, da dejstvo, da imajo evropska dekleta med 13. in 15. letom najvišjo stopnjo uporabe tobaka na svetu, ni naključje, temveč posledica premišljenih strategij industrije. Te vključujejo privlačne aromatizirane izdelke in dovršeno oglaševanje na družbenih omrežjih.

Po njegovih besedah je nujno takoj spremeniti smer delovanja: zaščititi mlade pred zasvojenostjo z nikotinom, preprečiti vpliv industrije na zdravstvene politike ter dosledno uveljavljati predpise, ki lahko preprečijo vseživljenjsko, a sicer preprečljivo škodo za zdravje.

Kot primer dobrih praks je izpostavil države, kot so Belgija, Danska in Nizozemska, ki z regulacijo novih nikotinskih izdelkov, prepovedjo arom in omejevanjem oglaševanja dokazujejo, da je mogoče omejiti vpliv industrije. Po njegovem mnenju bi morale podobne ukrepe sprejeti vse države v regiji, da bi zaščitile mlade generacije.

Analiza je hkrati pokazala, da ima le tretjina evropskih držav zakonodajo, ki prepoveduje kajenje v vseh javnih prostorih, medtem ko ima le četrtina držav popolno prepoved oglaševanja tobačnih izdelkov.

Kristina Mauer-Stender, regionalna svetovalka za nadzor nad tobakom pri WHO Evropa, je opozorila, da je v primeru nespremenjene politike rokovanja z nikotinskim trgom ogroženo desetletje napredka.

Zato je po njenem mnenju nujno, da se enako strogi ukrepi, kot veljajo za tradicionalne tobačne izdelke, uporabljajo tudi za nove in nastajajoče izdelke, če hočemo zaščititi mlade in ohraniti dosežke na področju javnega zdravja.