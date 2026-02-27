  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Najstnice v Evropi – največje uporabnice tobaka na svetu

    Tobačne izdelke uporablja štiri milijone najstnikov, starih od 13 do 15 let. Kar štiri od desetih odraslih kadilk na svetu živi v Evropi.
    Evropa ima tudi največji delež rednih uporabnikov elektronskih cigaret med mladostniki. FOTO: Jaimi Joy/Reuters
    Galerija
    Evropa ima tudi največji delež rednih uporabnikov elektronskih cigaret med mladostniki. FOTO: Jaimi Joy/Reuters
    R. I.
    27. 2. 2026 | 10:37
    27. 2. 2026 | 11:29
    3:37
    A+A-

    Evropska dekleta starostne skupine od 13 do 15 let imajo najvišjo stopnjo uporabe tobaka v svoji starostni skupini na svetu, poroča The Guardian. Po podatkih novega poročila Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) pa po vsej celini elektronske cigarete uporablja tudi vsak sedmi mladostnik

    Po ugotovitvah poročila je Evropa na poti, da do leta 2030 ohrani status največje porabnice tobaka na svetu. Poročilo hkrati razkriva rastoči trend uporabe tobaka zlasti med ženskami in mladimi. Trenutno kar štiri od desetih odraslih kadilk na svetu živijo v Evropi. Poleg tega na celini tobačne izdelke uporablja okoli štiri milijone najstnikov, starih od 13 do 15 let. 

    Evropa ima tudi največji delež rednih uporabnikov elektronskih cigaret med mladostniki. Kar 14,3 odstotka otrok v starosti od 13 do 15 let redno posega po teh izdelkih. Med odraslimi pa je razširjenost uporabe e-cigaret druga najvišja na svetu, takoj za Azijo. 

    Evropa z najslabšimi rezultati na področju nadzora nad tobakom

    Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je opozoril, da bo Evropa brez intenzivnega ukrepanja do leta 2030 ostala regija z najslabšimi rezultati na področju nadzora nad tobakom. Visoko stopnjo uporabe e-cigaret med otroki pri tem Kluge pripisuje ciljanemu oglaševanju in strategijam tobačne industrije, usmerjenim v mlade. 

    image_alt
    Število žensk s pljučnim rakom se je podvojilo

    Poudarja, da dejstvo, da imajo evropska dekleta med 13. in 15. letom najvišjo stopnjo uporabe tobaka na svetu, ni naključje, temveč posledica premišljenih strategij industrije. Te vključujejo privlačne aromatizirane izdelke in dovršeno oglaševanje na družbenih omrežjih.

    Po njegovih besedah je nujno takoj spremeniti smer delovanja: zaščititi mlade pred zasvojenostjo z nikotinom, preprečiti vpliv industrije na zdravstvene politike ter dosledno uveljavljati predpise, ki lahko preprečijo vseživljenjsko, a sicer preprečljivo škodo za zdravje.

    Kot primer dobrih praks je izpostavil države, kot so Belgija, Danska in Nizozemska, ki z regulacijo novih nikotinskih izdelkov, prepovedjo arom in omejevanjem oglaševanja dokazujejo, da je mogoče omejiti vpliv industrije. Po njegovem mnenju bi morale podobne ukrepe sprejeti vse države v regiji, da bi zaščitile mlade generacije. 

    Analiza je hkrati pokazala, da ima le tretjina evropskih držav zakonodajo, ki prepoveduje kajenje v vseh javnih prostorih, medtem ko ima le četrtina držav popolno prepoved oglaševanja tobačnih izdelkov. 

    Kristina Mauer-Stender, regionalna svetovalka za nadzor nad tobakom pri WHO Evropa, je opozorila, da je v primeru nespremenjene politike rokovanja z nikotinskim trgom ogroženo desetletje napredka.

    Zato je po njenem mnenju nujno, da se enako strogi ukrepi, kot veljajo za tradicionalne tobačne izdelke, uporabljajo tudi za nove in nastajajoče izdelke, če hočemo zaščititi mlade in ohraniti dosežke na področju javnega zdravja. 

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vrhnika

    Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

    Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
    26. 2. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravjetobakelektronske cigaretenadzorWHOotrocimladimladostniki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vpliv vplivnežev

    Zakaj kakovost odnosa s sledilci šteje bolj kot milijoni ogledov

    Raziskave potrjujejo jasno zakonitost: več ima vplivnež sledilcev, nižja je praviloma stopnja vključenosti. Najvišjo dosega tiktok.
    27. 2. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Domen Prevc takoj pokazal zobe na Kulmu

    Svetovni rekorder je že na uvodnem uradnem treningu v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu poletel najdlje med vsemi.
    Miha Šimnovec 27. 2. 2026 | 12:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Čevapi 2.0

    Baščaršija in družina Marković: balkanska hrana, slovenski model

    »Na Cambridgeu si bil, zdaj boš pa prodajal čevape?« je zaprepadeno vprašala mama. Danes, pet let pozneje, je presrečna, da je Aljoša Marković prevzel družinski posel, slovensko verigo etno restavracij Baščaršija.
    27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pugubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    V obsežnem pogovoru razmišlja o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sreča za pultom

    Nekoč je bil evropski prvak, zdaj je prodajalec v športni trgovini

    Francoski nogometaš Jérémy Mathieu je po koncu kariere zaradi poškodbe padel v depresijo. Z Barcelono je bil leta 2015 evropski klubski prvak.
    27. 2. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Čevapi 2.0

    Baščaršija in družina Marković: balkanska hrana, slovenski model

    »Na Cambridgeu si bil, zdaj boš pa prodajal čevape?« je zaprepadeno vprašala mama. Danes, pet let pozneje, je presrečna, da je Aljoša Marković prevzel družinski posel, slovensko verigo etno restavracij Baščaršija.
    27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pugubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    V obsežnem pogovoru razmišlja o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sreča za pultom

    Nekoč je bil evropski prvak, zdaj je prodajalec v športni trgovini

    Francoski nogometaš Jérémy Mathieu je po koncu kariere zaradi poškodbe padel v depresijo. Z Barcelono je bil leta 2015 evropski klubski prvak.
    27. 2. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo