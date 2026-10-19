Evropske vlade svarijo pred potovanji v Francijo

Vlade več evropskih držav so včeraj in danes izdale opozorila državljanom, naj bodo pri potovanjih v Francijo previdni in naj se izogibajo množičnim protestom in javnim zborovanjem. Po vsej državi so namreč ta konec tedna potekali množični protestni shodi, ki so jih marsikje spremljali nasilje, požiganje in uničevanje.

Oblasti v državah po Evropi so državljane opozorile na poslabšanje varnostnih razmer v Franciji, potem ko so izgredniki med množičnimi protestnimi shodi po vsej državi ta konec tedna zažigali avtomobile, ropali trgovine, razbijali izložbe in požgali več stavb, vključno z mestno hišo v Limogesu.

Protestov se je skupno udeležilo približno pol milijona ljudi, policija je aretirala več kot 2500 ljudi, od tega skoraj 900 samo v Parizu. Napovedani so že novi protesti, poročajo tuje tiskovne agencije.

»V prihodnjih dneh ni mogoče izključiti nadaljnjih demonstracij in niti izbruhov nasilja. Bodite previdni in se, kolikor je mogoče, izogibajte demonstracijam,« je sinoči v posodobljenih potovalnih nasvetih sporočilo nemško zunanje ministrstvo.

Italijansko zunanje ministrstvo je medtem pozvalo državljane, naj svoje bivanje v Franciji prijavijo na posebni spletni strani ali aplikaciji, pri tem pa naj se izogibajo večjim javnim shodom.

Podobna opozorila so izdale tudi Češka, Poljska, Nizozemska, Danska, Švedska, Finska in Norveška. Državljane pozivajo tudi, naj v primeru nejasnosti upoštevajo navodila policistov in lokalnih oblasti.

Medtem slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve za Francijo ni izdalo varnostnega opozorila. So pa na spletni strani med opombami zapisali, da se tam dogajajo množični protesti, zato slovenske državljane opozarjajo na previdnost.