Evropske zaveznice čaka zahteven vrh s Trumpom

Natove težave pred vrhom v Turčiji najbolje kažejo dve resnici. Prva resnica ameriškega predsednika Donalda Trumpa je, da ZDA za severnoatlantsko zavezništvo na leto porabijo 999 milijard dolarjev, največja evropska članica, Združeno kraljestvo, pa 90,5 milijarde. Druga je, da se republikanski prvak jezi na zaveznice, ker so odpovedale pomoč v vojni proti Iranu. Obrambe Evrope tudi sicer ne vidi več kot glavni varnostni interes ZDA. Na stari celini je, da se na to pravilno odzove.

Za Trumpa je absurdno, da Francija za Nato na leto porabi 66,5 milijarde dolarjev, Italija 48,8 milijarde, Nemčija in druge države pa še veliko manj. Kritiki opozarjajo, da Trump v primerjave vključuje vse ameriške vojaške izdatke, ne le prispevkov za Nato. Republikanski predsednik vendarle verjame, da sovražnike odvrača vsa ameriška vojaška moč. Jezi se na zaveznice, ki na Bližnjem vzhodu niso sledile ameriškim željam. Francija in Nemčija sta z Združenim kraljestvom, tradicionalno najbližjo ameriško zaveznico, zavrnili prelete ameriških vojaških letal v prvi fazi vojne proti Iranu ali celo pristajanje na skupnih vojaških oporiščih. Nemčija je zavrnila pomoč z besedami, da vojna z Iranom ni njihova.