Evropski kmetje in potrošniki bi lahko plačali visoko ceno za vojno v Iranu

Če bo Hormuška ožina, ena ključnih ladijskih poti za dobavo fosilnih goriv in gnojil, zaradi napada Izraela in ZDA na Iran ostala zaprta, bodo podražitve tudi v Evropski uniji, poroča Politico.

Skozi Hormuško ožino običajno potuje približno petina svetovnih zalog nafte, znatne količine zemeljskega plina in približno tretjina svetovnih surovin za gnojila, vključno z amonijakom in dušikom. Ker je zaradi spopadov ožina večinoma zaprta, cene nafte in plina naraščajo kljub rekordnemu sproščanju svetovnih naftnih rezerv. Več držav, vključno z Italijo, Avstrijo in Slovaško, je pozvalo evropsko komisijo k uvedbi nujnih ukrepov za reševanje krize.

Kmetje, ki se že tako soočajo z nizkimi maržami in so besni zaradi trgovinske politike EU, bodo najverjetneje občutili največji udarec cenovnih šokov. »Ko se proizvodni stroški povečajo, so kmetje prvi, ki jih absorbirajo, in ti stroški se skoraj nikoli v celoti ne prenesejo na potrošniške cene,« so navedli v italijanskem kmetijskem lobiju Coldiretti.

Pa vendar bodo tudi potrošniki verjetno kmalu plačevali ceno izraelsko-ameriške agresije. »Najprej gre za višje cene energije in gnojil, ki bodo nato vplivale na cene prevoza in hrane, sčasoma pa bodo posledice občutne tudi v supermarketih,« je za Politico dejal Carsten Brzeski, glavni ekonomist pri ING Germany. Če se bo vojna kmalu končala in se bo Hormuška ožina odprla do konca marca, bodo potrošniki in kmetje še vedno čutili udarec, vendar bi moral biti učinek kratkotrajen in »obvladljiv«, je dodal Brzeski.

Sreča v nesreči je, da si je večina kmetov že ustvarila zaloge za spomladansko gnojenje. Kljub temu so kmetijski lobiji po vsej Evropi sprožili alarm in pozvali vlade k ukrepanju. Če bo vojna med Izraelom in ZDA ter Iranom trajala dlje časa, bi lahko povzročila drastične podražitve in ozka grla v dobavi, še navaja Politico.