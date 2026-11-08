Evropski obveščevalci v šahu: kako dokazati rusko vpletenost v bombne grožnje

Val lažnih bombnih groženj, ki je ta teden prizemljil več deset letal po Evropi in povzročil zamude na letališčih v Pragi, Rimu in na Irskem, ni le epizoda v letalskem prometu, temveč preizkus odpornosti evropskih družb v času hibridnega vojskovanja. Čeprav na nobenem od pregledanih letal niso našli eksploziva, obveščevalne službe opozarjajo, da je v ozadju verjetno premišljena kampanja, ki ne meri na žrtve, temveč na živce državljanov in ugled institucij.

Zakaj irske službe rusko vpletenost ocenjujejo na okoli 80 odstotkov ter kako se ta val groženj umešča v širši vzorec napadov – od dronov nad letališči do 1500 lažnih groženj šolam v Litvi.