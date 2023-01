Evropski oklepniki, milijarde in generatorji za Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Dobave oborožitve, financiranje delovanja države in pošiljanje humanitarne pomoči iz EU za Ukrajino se bodo letos nadaljevale v velikem obsegu, saj konca ruske agresije ni na obzorju. Poleg tega potekajo priprave na povojno obnovo Ukrajine in njeno približevanje Uniji.

Prelomna novica je prišla v sredo iz Elizejske palače. »Do zmage, do vrnitve miru v Evropo naša podpora Ukrajini ne bo popustila,« je predsednik Emmanuel Macron pospremil odločitev o novem svežnju pomoči. V njem so oklepniki AMX-10 RC, ki so jih v Parizu opisali kot lahke bojne tanke.

Po pogovoru predsednika ZDA Joeja Bidna in kanclerja Olafa Scholza so danes zvečer še objavili, da bo Nemčija poslala v Ukrajino oklepna bojna vozila marder in baterijo protizračnega sistema patriot. Tudi ZDA bodo dobavile svoje oklepnike bradley.