»Evropski parlament naj Puigdemontu odvzame imuniteto«

FOTO: Vincent Kessler Reuters

Poleg Puidgemonta in Comina je bil v Evropski parlament izvoljen tudi nekdanji katalonski podpredsednik Oriol Junqueras. FOTO: Emmanuel Dunand/Afp

Špansko vrhovno sodišče je danes pozvalo Evropski parlament, naj nekdanjemu katalonskemu predsednikuin nekdanjemu katalonskemu ministru odvzame imuniteto evropskega poslanca. Pri tem je ponovilo zahtevo belgijskim oblastem, naj ju izročijo Španiji, poročajo tuje tiskovne agencije.Puigdemont in Comin sta leta 2017 pobegnila v Belgijo, da bi se izognila sodnemu pregonu španskega pravosodja zaradi svoje vloge pri poskusu katalonske odcepitve od Španije leta 2017. Na lanskih evropskih volitvah sta bila izvoljena v Evropski parlament, vendar sta akreditaciji lahko prevzela šele konec lanskega decembra, potem ko je Sodišče EU odločilo, da jima pripada poslanska imuniteta.»Sodnik(...) se je odločil ohraniti nacionalni, evropski in mednarodni nalog za prijetje (...) Carlesa Puigdemonta in (...) Tonija Comina ter pozval Evropski parlament, naj jima odvzame imuniteto evropskega poslanca,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi zapisalo špansko vrhovno sodišče.Do odločitve prihaja potem, ko je odvetnik Puigdemonta prejšnji teden izjavil, da je belgijski sodnik na podlagi odločitve Sodišča EU ustavil obravnavo španskega naloga za njegovo in Cominovo izročitev. Po odločitvi Sodišča EU sta Puigdemont in Comin konec lanskega decembra lahko prevzela akreditacije evropskih poslancev.Poleg Puidgemonta in Comina je bil v Evropski parlament izvoljen tudi nekdanji katalonski podpredsednik, ki mandata evropskega poslanca prav tako ni mogel prevzeti, saj v Španiji prestaja zaporno kazen . Špansko vrhovno sodišče je v četrtek sporočilo, da Junquerasa ne priznava kot evropskega poslanca. Odločilo je, da ga ne bodo začasno izpustili iz zapora, da bi prevzel svoj mandat.