Evropski parlament preiskuje lažno e-sporočilo, poslano medijem

Evropski parlament je začel notranjo preiskavo zaradi lažnega elektronskega sporočila, ki naj bi ga napisal visoki predstavnik Evropske ljudske stranke (EPP) Andrzej Halicki, njegov namen pa naj bi bil škodovati kandidaturi portugalskega evropskega poslanca Sebastiãa Bugalha za vodilni položaj v politični skupini.

Halicki je zanikal avtorstvo sporočila, ki ga je v četrtek prejel tudi medij Politico, in predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo pozval, naj belgijske oblasti raziščejo primer. Dejal je, da je žrtev »sramotnih obtožb, ki temeljijo na lažnih elektronskih sporočilih«.

V evropskem parlamentu so potrdili, da sporočilo ni pristno. »Naše službe so potrdile, da ne gre za pristno elektronsko sporočilo. Z zadevnim poslancem smo v stiku, da bi ugotovili, kako primer najbolje raziskati in preprečiti podobne dogodke v prihodnje,« je povedal tiskovni predstavnik parlamenta.

V lažnem sporočilu je bilo kritizirano delo portugalskega poslanca Bugalha, in sicer v času intenzivne kampanje pred volitvami podpredsednikov politične skupine EPP, ki bodo danes. Za deset mest se poteguje 12 poslancev, med njimi tudi Halicki in Bugalho.

Predsednik EPP Manfred Weber je poslance o začetku preiskave obvestil na zaprtem sestanku v ponedeljek popoldne, so za Politico povedali štirje udeleženci, ki so želeli ostati anonimni. Tiskovni predstavnik EPP Pedro López de Pablo je potrdil, da je bila politična skupina obveščena o preiskavi.

Halicki je zahtevo za preiskavo belgijskih oblasti v petek poslal predsednici parlamenta Metsoli. Po njegovih besedah se je parlament odzval nemudoma in začel notranjo preiskavo.