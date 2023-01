Evropski parlament se mora temeljito očistiti

V nadaljevanju preberite:

Da si bodo v evropskem parlamentu po velikem korupcijskem škandalu povrnili zaupanje držav­ljanov, bodo morali res temeljito­ počistiti svojo hišo. V tednih po izbruhu škandala je s preiskavami evropskega tiska prišla na dan še kopica sumljivih (milo rečeno) praks evropskih parlamentarcev.

Pri spoštovanju pravil so bili vse prej kot dosledni. V enem od zadnjih razkritij so v Politicu objavili, da je predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola prejela skoraj 150 daril, od šampanjca in čokolade do pozlačene dekoracije in čajnikov. Da poslanci prejemajo protokolarna darila gostov, ni sporno, a po pravilih jih morajo prijaviti.