Umazan hotel znova odprl vprašanje mesečnih selitev v Strasbourg

Pritožbe evropskih poslancev zaradi različnih nevšečnosti, povezanih z mesečnimi potovanji v Strasbourg na plenarna zasedanja, niso redke. Evropski poslanec je poiskal zdravniško pomoč zaradi »slabe higiene« v nastanitvi, kar je znova odprlo vprašanje standardov med službenimi potovanji v Strasbourg, poroča Politico.

Neimenovani poslanec je zaprosil za zdravniško pomoč po »primeru slabe higiene … v hotelu med uradno službeno potjo«, je razvidno iz zapisnika seje notranjega administrativnega telesa.

Hotelske razmere so »prizadetega člana privedle do tega, da je poiskal zdravljenje pri zdravstveni službi parlamenta«, piše v zapiskih seje, ki je potekala 29. aprila. Primer je izpostavil socialistični poslanec Marc Angel iz Luksemburga, ki je član tega telesa.

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Higienske težave

Angel, ki ni želel razkriti lokacije ali imena hotela niti prizadetega poslanca, je za Politico povedal, da je primer navedel kot dokaz potrebe po vzpostavitvi postopka za obravnavo higienskih težav, ki se lahko pojavijo med uradnimi službenimi potovanji poslancev ali sodelavcev.

Takšen postopek bi omogočil, da se pritožbe glede higiene hitro posredujejo potovalni agenciji parlamenta, problematični hoteli pa bi lahko bili odstranjeni s seznama nastanitev, ponujenih poslancem, navaja Politico.

Šlo je za hotel v Strasbourgu, kjer se vsak mesec ob plenarnem zasedanju evropskega parlamenta zberejo poslanci, asistenti, uradniki, lobisti in novinarji, sta povedali dve osebi, seznanjeni z zadevo, ki sta zaradi občutljivosti primera želeli ostati anonimni. Ena od njiju je dejala, da hotel ni bil na priporočenem seznamu potovalne agencije.

Ne gre pa za prvi tovrstni primer, ko je nastanitev v Strasbourgu evropski parlament spravila v neprijeten položaj. Leta 2021 so tedanjega predsednika parlamenta Davida Sassolija hospitalizirali zaradi pljučnice, potem ko je v približno tistem času, ko je bival v hotelu v Strasbourgu, zbolel za legionarsko boleznijo. Sassoli je umrl januarja naslednje leto.

Še ena kritika na račun selitev

Najnovejši incident je še ena neprijetna opomba v dolgoletni razpravi o mesečnih selitvah parlamenta med Brusljem in Strasbourgom. Ureditev, zapisano v pogodbah EU, že leta kritizirajo poslanci, ki menijo, da je draga, okorna in okoljsko potratna. Revizorji EU so leta 2014 ocenili, da ohranjanje drugega sedeža parlamenta davkoplačevalce stane 114 milijonov evrov na leto.

»Parlament pričakuje, da nastanitve, uporabljene za uradna potovanja, izpolnjujejo ustrezne standarde kakovosti, varnosti in higiene,« je dejal tiskovni predstavnik parlamenta, ki je v skladu s pravili institucije želel ostati anonimen.

»Ko prejmemo pritožbo, jo pristojne službe ocenijo in jo po potrebi naslovijo na ponudnika potovanj in zadevni hotel, da bi preprečili podobne incidente v prihodnje,« je dodal.