Evropski poslanci s kulturo nekaznovanosti

V nadaljevanju preberite:

Ker so evropski poslanci po izbruhu podkupovalne afere Katar pod drobnogledom, so v zadnjih tednih prišle na dan še njihove druge nenavadne prakse. Med njimi so tudi potovanja, ki ne spadajo v okvir rednega poslanskega dela, gostitelji pa jih delno ali v celoti plačajo.

Med kršitelji evropski poslanec iz Slovenije Franc Bogovič, ki so ga, skupaj z nemškim kolegom Enginom Eroglujem, septembra tri noči gostili v Bakuju. Pot je prijavil z zamudo. Kodeks je kršila tudi evropska poslanka Ljudmila Novak. Bila je na treh plačanih poteh. Prijavila jih šele ta teden. Oba zamudo pripisujeta administrativnim napakam.