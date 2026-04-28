Evropski poslanci želijo še več kot 2000 milijard evrov

Tudi 2000 milijard evrov, predlaganih za prihodnji proračun EU za obdobje 2028–2034, za evropski parlament ni dovolj. Pred začetkom trdih pogajanj, ki čakajo države članice, so evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli še svoje pogajalsko stališče: v bruseljsko blagajno bi se moralo steči še dodatnih 197,3 milijarde evrov.

Združevanje sredstev za kohezijo, kmetijstvo, ribištvo in še nekaj drugih področij je glavna novost v strukturi proračuna. Nastali bi nacionalni in regionalni načrti, ki bi od držav zahtevali, da v zameno za plačila iz bruseljske blagajne sprejmejo reforme. Ena od poslanskih bojazni je, da bi prišlo do ponovne nacionalizacije evropskih politik.