Evropski potniki danes proti domu

Na ladji se je s koronavirusom okužilo več kot 600 oseb, med njimi tudi dva Slovenca. FOTO: Philip Fong AFP

V Ukrajini napadli avtobus potnikov iz Kitajske

Protestniki so napadli avtobuse, na katerih je bilo 45 Ukrajincev in 27 tujcev, ki so v državo prispeli iz Wuhana na Kitajskem, kjer je žarišče izbruha novega koronavirusa. Avtobusi so jih peljali v bolnišnico v kraju Novi Sanzari, tam pa jih je pričakala jezna množica s kamenjem. Trije Ukrajinci in en Kazahstanec so ostali na Kitajskem, ker so imeli simptome okužbe. Potniki na avtobusu pa so po zagotovilih ministrstva za zdravje zdravi. Vendar pa se je razširilo lažno sporočilo, da gre za obolele. Predsednik države Volodimir Zelenski je pozval k empatiji, v mesto je odpotoval tudi premier, da bi pomiril strasti.

Nov način štetja okuženih

Italijansko vojaško letalo naj bi danes iz japonske Jokohame odpeljalo državljane članic Evropske unije, ki so bili potniki križarke Diamond Princess in ki niso okuženi z novim koronavirusom. Po napovedih naj bi letalo poletelo popoldne, v Evropo pa prispelo v soboto. Na njem naj bi bila tudi dva slovenska državljana.Na letalu naj bi bilo 56 ali 57 potnikov z ladje, je povedal namestnik italijanskega ministra za zdravje Pierpaolo Sileri. Od tega jih je okoli 30 Italijanov, ostali pa iz drugih evropskih držav, med njimi Nizozemske, Nemčije, Romunije, Grčije, Hrvaške in Slovenije. Med njimi naj bi bili tudi državljani Srbije in Črne gore, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.Letalo naj bi se vrnilo na letališče v Rimu. Pred tem naj bi se ustavilo še v Berlinu, kjer naj bi izkrcali nekatere potnike. Vsaka država pa naj bi nato organizirala prevoz svojih državljanov v svoje domovine.Tovrsten načrt so potrdili tudi predstavniki slovenskih oblasti. Napovedali so tudi, da repatriirance čaka 14-dnevna karantena. Dva od skupno šestih slovenskih potnikov na ladji Diamond Princess, ki nista okužena z novim koronavirusom, sta se medtem že vrnila v Slovenijo, in sicer s komercialnim letom. Kljub temu, da testi niso pokazali okužbe, so za njiju uvedli preventivno 14-dnevno karanteno na njunem domu.Pri dveh slovenskih potnikih na ladji pa je test pokazal prisotnost virusa. Premestili so ju v bolnišnico na Japonskem, kjer bosta čakala na nadaljnji razvoj dogodkov. Zaenkrat ne kažeta simptomov okužbe in se počutita dobro, so v četrtek povedali v Ljubljani.V kitajski provinci Hubei je za novim koronavirusom umrlo še 115, s čimer se je število žrtev epidemije na Kitajskem povečalo na 2233, so sporočile tamkajšnje oblati. Veliko večino smrtnih primerov so zabeležili v glavnem mestu province Wuhan, kjer se je virus decembra lani prič pojavil.Z novim koronavirusom se je na Kitajskem do zdaj okužilo okoli 75.000, nekaj sto pa še v več kot 25 državah.Zdravstvena komisija v Hubeiju je sporočila, da so v provinci zabeležili 411 novih primerov okužbe, od tega 319 v Wuhanu.Kitajske oblasti so v četrtek znova spremenile metodologijo štetja bolnikov z novim koronovirusom in zdaj vključuje le tiste, pri katerih je bil virus potrjen z naprednim laboratorijskim testom.To je bila druga sprememba metodologije štetja v le osmih dneh, kar bi lahko povzročilo zmedo v statističnih podatkih in zapletlo prizadevanja za sledenje širjenja bolezni.Nekateri sicer menijo, da je številka na Kitajskem še precej višja od uradnih.