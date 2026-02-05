Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

»Pozivamo EPP, naj iz svojih vrst izključi SDS zaradi njene protievropske in proti pravni državi usmerjene drže,« je evropska politična skupina socialistov in demokratov (S&D) zapisala v ljubljanski izjavi, ki bo objavljena danes dopoldne.

Vodstvo skupine S&D v evropskem parlamentu od včeraj zaseda v Ljubljani. V prestolnici sta tudi vodstvo najmočnejše skupine, desnosredinske EPP, in vodilni predstavniki liberalnega Renew. V S&D so prepričani, da je EPP v preteklosti predolgo dopuščala članstvo stranke Fidesz Viktorja Orbána, zdaj pa s stranko SDS ponavlja enako napako.

»V evropski demokratični družini ne sme biti prostora za stranke, ki spodkopavajo naše skupne demokratične vrednote in se povezujejo s tistimi, ki neposredno ogrožajo evropski projekt, našo varnost in suverenost,« so zapisali v izjavi