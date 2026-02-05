  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Vodja SDS Janez Janša je na muhi evropskih socialistov. FOTO: Blaž Samec
    Vodja SDS Janez Janša je na muhi evropskih socialistov. FOTO: Blaž Samec
    Peter Žerjavič
    5. 2. 2026 | 07:00
    3:40
    »Pozivamo EPP, naj iz svojih vrst izključi SDS zaradi njene protievropske in proti pravni državi usmerjene drže,« je evropska politična skupina socialistov in demokratov (S&D) zapisala v ljubljanski izjavi, ki bo objavljena danes dopoldne.

    Vodstvo skupine S&D v evropskem parlamentu od včeraj zaseda v Ljubljani. V prestolnici sta tudi vodstvo najmočnejše skupine, desnosredinske EPP, in vodilni predstavniki liberalnega Renew. V S&D so prepričani, da je EPP v preteklosti predolgo dopuščala članstvo stranke Fidesz Viktorja Orbána, zdaj pa s stranko SDS ponavlja enako napako.

    »V evropski demokratični družini ne sme biti prostora za stranke, ki spodkopavajo naše skupne demokratične vrednote in se povezujejo s tistimi, ki neposredno ogrožajo evropski projekt, našo varnost in suverenost,« so zapisali v izjavi

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Eurobarometer

    Evrobarometer: Slovenci zaupajo EU, a ne smeri svoje države

    Zaradi vse več skrbi in strahov si prebivalci stare celine želijo intenzivnejše delovanje na evropski ravni.
    Peter Žerjavič 4. 2. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska politika

    Šef EPP Weber ostro nad socialiste, ki so v intervjuju kritizirali Janšo

    Pred zasedanji v Ljubljani besedni obračuni med evropskimi socialisti in desnosredinsko EPP.
    Peter Žerjavič 2. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Po vrhu EU

    Še en premor v rokoborbi med Evropo in Trumpom

    Negotovo je, ali je grenlandska kriza dejansko končana in ali je Evropa res pripravljena pokazati zobe ZDA.
    Peter Žerjavič 23. 1. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Izzivi Evrope v letu 2026

    Stara celina na preizkušnji: Trump, vojne, gospodarstvo

    Unija se bo spoprijemala s trgovinskimi pritiski, posledicami vojne v Ukrajini in vse močnejšimi notranjimi trenji.
    Peter Žerjavič 9. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Drugi tir

    Prvi vlak po drugem tiru pelje 11. marca z dizelsko lokomotivo

    Komercialne vožnje z vlakom šele čez eno leto. Najtežji del velike naloge bo vendarle opravljen marca, poslej le še rutina.
    Boris Šuligoj 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Politični obračuniS&amp;DEPPJanez JanšaSDSManfred WeberDonald TrumpViktor Orbandemokracija

    Razno
    Pika Zrim

    Ker sem javno spregovorila o nasilju, ki ga je izvajal, zdaj on toži mene

    Pika Zrim je spregovorila o nasilju, ki ga je doživljala v zakonu. "Bila so obdobja, ko fizičnega nasilja ni bilo, a bilo je psihološko, spolno, ekonomsko ..."
    Gordana Stojiljković 5. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stalni prebivalci kmalu na ogled, po nove še ta mesec

    Piranski akvarij: Prenovljen dom za 160 morskih bitij, ki privabi 60.000 obiskovalcev na leto – Marsikatero tu živi dlje kot v naravi
    Boris Šuligoj 5. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več

