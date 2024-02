Evropski vojaški škornji na ukrajinska tla?

Napotitve vojakov z Zahoda ni mogoče izključiti, je sinoči presenetljivo sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. V Elizejski palači je prej gostil voditelje iz več kot 20 evropskih držav, tudi slovenskega premiera Roberta Goloba.

»Danes ni soglasja o uradnem, sprejetem in potrjenem pošiljanju vojakov na teren. Vendar pa v dinamiki ne smemo ničesar izključiti,« je dejal. Menda nameravajo narediti vse, da Rusija ne bo mogla zmagati v tej vojni.

Kakšna je njegova drža glede napotitve vojakov, ni hotel nedvoumno povedati. To je razložil kot vztrajanje Francije pri »strateški nejasnosti«. Z njo naj bi Zahod puščal Moskvo v negotovosti o svojih namerah. Macron pa vsekakor ni hotel reči, da je proti napotitvi.

Ruski poraz je nujen

Po njegovih besedah Rusija ni agresivna le do Ukrajine, »temveč tudi do nas«. Zato je v njegovih očeh ruski poraz nujen za varnost Evrope. Tudi države za omizjem so se menda strinjale s tem, da bi se morali pripravljati, kot da se bo Rusija v nekaj letih odločila za napad.

Vprašanje napotitve vojakov z Zahoda trenutno ni osrednje vprašanje za Ukrajino. Ta ima velike težave z dobavami zadostnih količin orožja in streliva, da bi se lahko bolje branila pred agresijo, denimo z boljšo zračno obrambo in izstrelki daljšega dosega.

Koalicija za izstrelke dolgega dosega

Macron je napovedal tudi ustanovitev koalicije držav, ki bo razpravljala o dobavah izstrelkov dolgega dosega Ukrajini. Francija in Združeno kraljestvo sta Ukrajini že dobavili izstrelke storm shadow in scalp.

Kancler Olaf Scholz pa že dolge mesece bolj ali manj neprepričljivo predstavlja razloge, zaradi katerih Nemčija ne more poslati Ukrajini raket taurus. Vse več je ugibanj, da je v ozadju strah, da bi z njimi Ukrajina porušila most na Krim.

Nemški kancler Olaf Scholz Ukrajini noče poslati raket taurus. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

Macron je zbodel tudi voditelje, ki so pred dvema letoma govorili, da ne bodo »nikoli poslali tankov, bojnih letal, raket dolgega dosega«. Spomnil je na tiste (na muhi kritike je bila Nemčija), ki so Ukrajini najprej ponujali – spalne vreče in čelade.

Po novem Pariz tudi ne bo več nasprotoval temu, da EU kupuje strelivo za Ukrajino iz tretjih držav, denimo iz Južne Koreje. To je doslej zavračal, češ da bi morali kupovati evropsko. Posledično je EU v letu dni zagotovila le tretjino od milijona obljubljenih granat. Češka je po svetu že našla 800.000 granat, ki bi jih lahko nemudoma kupili.

Macron je tudi zagovornik skupnega zadolževanja EU za financiranje obrambnih projektov in vojaške pomoči Ukrajini. Zgled bi bilo zadolževanje za program okrevanja po pandemiji. Skrajne okoliščine, geopolitični šok z rusko agresijo, upravičujejo takšno ravnanje.