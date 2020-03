Evropsko gospodarstvo bo letos v recesiji

Bruselj – Evropska komisija naj bi država članicam omogočila, da se izdatki za bitko s posledicami širjenja koronavirusa ne upoštevajo pri spoštovanju proračunskih pravil EU. To bi veljalo za ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, finančne injekcije prizadetim podjetjem, pomoč zaposlenim.



Evropska komisija sicer želi mobilizirati še za 37 milijard evrov naložb kot odziv na krizo. V ospredju pozornost naj bi bila predvsem mala in srednja podjetja, trg dela, zdravstveni sistemi.

Temeljni scenarij negativen

»Naredili bomo, karkoli je treba, za podporo Evropejcem in evropskemu gospodarstvu,« je povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. To je spominjalo na nastop predsednika ECB Maria Draghija na vrhu dolžniške krize poleti leta 2012, ko je napovedal pripravljenost narediti vse, kar je treba, za rešitev evra.



Evropska komisija pričakuje recesijo v EU. Temeljni scenarij analitikov evropske komisije iz generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve (ECFIN) je, da bo gospodarska rast, ob upoštevanju novih šokov, v območju z evrom in celotni EU letos padla pod ničlo ali potencialno znantno pod ničlo.

Škodljivi enostranski ukrepi

Glavni vzvod za pomoč podjetjem bodo sicer domače vlade. Nemčija je, denimo, napovedala neomejena posojila prizadetim podjetjem. Konkretne ukrepe v okviru EU že tako lahko pričakuje letalska panoga, ki je med krizo še posebej prizadeta.



Na predstavitvi ukrepov je sicer kritizirala soliranje držav članic, nekoristne enostranske akcije, ki sprožajo učinek domin. Po njenem bi morala biti zagotovljena zaščitna oprema po vsej EU in notranji trg bi moral delovati.



»Enostranske akcije niso dobre,« je povedala. Glede tega je zadovoljna s pogovori s Francijo, Nemčijo in drugimi. Vodilni članici EU sta prejšnji teden vzbudili kar precej nezadovoljstva z omejitvami za izvoz zaščitne opreme.

Neučinkovita splošna prepoved potovanj

Opozorila je tudi na vzpostavljanje nadzora na notranjih mejah in neusklajeno delovanje. »Vsak ukrep mora biti sorazmeren,« je povedala. Glede generalne prepovedi potovanja je povezala oceno WHO, da tak ukrep ni najbolj učinkovit, ima pa socialne in gospodarske posledice.



»Smo sredi velike krize,« je opozorila predsednica evropske komisije. Dogajanje je velik šok za gospodarstvo, je ocenila. Vsi, tudi države z malo primeri koronavirusa, bi se morali zavedati, da »virusa ni mogoče ustaviti, lahko pa upočasnimo njegovo širjenje«.