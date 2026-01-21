  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Evropsko pazljivo kazanje zob Washingtonu

    EU še razmišlja, ali bi šla nad ZDA z instrumentom proti gospodarski prisili.
    Generalni sekretar Nata in nekdanji nizozemski premier Mark Rutte je prepričan o koristnem pritisku Donalda Trumpa za povečanje evropskih vlaganj v obrambo. FOTO Jonathan Ernst/Reuters
    Generalni sekretar Nata in nekdanji nizozemski premier Mark Rutte je prepričan o koristnem pritisku Donalda Trumpa za povečanje evropskih vlaganj v obrambo. FOTO Jonathan Ernst/Reuters
    Peter Žerjavič
    21. 1. 2026 | 19:55
    Voditelji držav EU se bodo na jutrišnjem kriznem vrhu usklajevali o odzivu na zadnje ravnanje Donalda Trumpa in napoved dodatnih carin za osem evropskih držav s 1. februarjem. Vsaj kanček olajšanja je po Trumpovi napovedi v Davosu, da si Grenlandije ne bo prilastil s silo.

    Trump je v Davosu ostro kritiziral Nato, češ da ZDA od njega nikoli niso ničesar dobile. Rešitev arktičnega vprašanja bi bila sicer lahko dosegljiva z večjo navzočnostjo zavezništva na arktičnem območju in ameriškimi oporišči na Grenlandiji. Trump še ni pokazal pripravljenosti za sprejetje takšne rešitve.

    Evropski odziv, ZDA, carinska vojna, Ursula von der Leyen, Nato, Donald Trump, mercosur, čezatlantski odnosi

