Evropsko pazljivo kazanje zob Washingtonu

Voditelji držav EU se bodo na jutrišnjem kriznem vrhu usklajevali o odzivu na zadnje ravnanje Donalda Trumpa in napoved dodatnih carin za osem evropskih držav s 1. februarjem. Vsaj kanček olajšanja je po Trumpovi napovedi v Davosu, da si Grenlandije ne bo prilastil s silo.

Trump je v Davosu ostro kritiziral Nato, češ da ZDA od njega nikoli niso ničesar dobile. Rešitev arktičnega vprašanja bi bila sicer lahko dosegljiva z večjo navzočnostjo zavezništva na arktičnem območju in ameriškimi oporišči na Grenlandiji. Trump še ni pokazal pripravljenosti za sprejetje takšne rešitve.