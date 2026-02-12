Evropsko tožilstvo preiskuje Evropsko komisijo

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v povezavi z nepremičninskim poslom iz leta 2024 preiskuje Evropsko komisijo, je danes potrdila komisija. V njenih prostorih v Bruslju je danes belgijska policija opravila hišno preiskavo, ob sklicevanju na vir poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V središču preiskave je prodaja 23 stavb, ki jih je komisija prodala belgijskemu državnemu investicijskemu skladu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdil tiskovni predstavnik Evropske komisije. Vrednost posla je bila 900 milijonov evrov.

Tiskovni predstavnik komisije je zagotovil, da so v Evropski komisiji zavezani transparentnosti in odgovornosti ter da bodo v celoti sodelovali z EPPO in pristojnimi belgijskimi organi. Dodal je, so prepričani, da je bila prodaja stavb izvedena pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi.

Evropsko javno tožilstvo je potrdilo zgolj, da zbira dokaze v preiskavi, povezani z Evropsko komisijo. Dodatnih informacij o preiskavi ni želelo deliti, da ne bi ogrozilo tekočih postopkov in njihovega izida, še navaja dpa.

EPPO je neodvisno javno tožilstvo Evropske unije, ki je pristojno za preiskovanje kaznivih dejanj zoper finančne interese EU.

Komisija je nepremičnine leta 2024 prodala s ciljem, da bi do leta 2030 za četrtino zmanjšala obseg svojih pisarniških prostorov.