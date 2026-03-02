Evropsko tožilstvo lani v Sloveniji sprožilo preiskave suma zlorabe skoraj 113 milijonov evrov sredstev EU

Vodja Evropskega javnega tožilstva Laura Kövesi je izpostavila operacijo v okviru katere so v Italiji zaradi goljufanja z DDV obsodili 18 oseb. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je lani v Sloveniji sprožilo 22 preiskav zaradi suma zlorabe evropskih sredstev v skupni vrednosti 112,62 milijona evrov, kaže poročilo EPPO za leto 2025. Konec leta je tožilstvo na ravni EU preiskovalo 3602 primerov, od tega 2030 novih, tudi izhaja iz poročila.

Evropsko javno tožilstvo trenutno v Sloveniji vodi 53 preiskav, njihova ocenjena škoda za evropski proračun je 175,91 milijona evrov. Od tega se 42 preiskav s skupno ocenjeno škodo 119,2 milijona evrov nanaša na zlorabe pri porabi evropskih sredstev, 11 primerov s skupno ocenjeno škodo 56,7 milijona evrov pa na goljufanje pri obračunu davka na dodano vrednost in carinah.

Obtožnica je bila ob koncu leta vložena v treh primerih, skupaj je bilo obtoženih pet oseb. V dveh primerih, ki sta skupno zajela sedem oseb, je bila obtožnica zavržena. Sodni postopek je bil ob koncu leta v teku v šestih primerih, obsojene pa so bile tri osebe, kažejo podatki za Slovenijo. Slovenska sodišča so sicer lani v postopkih, sproženih v okviru EPPO, odredila zamrznitev premoženja v vrednosti slabe pol milijona evrov. Kot tudi izhaja iz poročila, se 21 primerov nanaša na evropska sredstva za regionalni razvoj.

Šest preiskav sega tudi izven meja Slovenije. Tako je Slovenija v poročilu omenjena z povezavi z dvema velikima primeroma, v katerih tožilstvo preiskuje goljufije, povezane z izogibanjem davčnim obveznostim. V preiskavi Fuel Family je EPPO v sodelovanju z italijansko finančno policijo vzela pod drobnogled večletno čezmejno shemo davčnih utaj. V preiskavi Calypso pa so pod drobnogledom kriminalne mreže, ki naj bi več let iz Kitajske na evropski trg uvažale velike količine blaga, povečini tekstila, obutve in električnih koles in se pri tem izogibale plačilu davčnih obveznosti in carin.

Ob koncu lanskega leta je evropsko javno tožilstvo na ravni EU vodilo 3602 preiskavi suma zlorabe evropskih sredstev, kar je 35 odstotkov več kot v letu 2024. Skupna ocenjena škoda za evropski in nacionalne proračune je znašala 67,27 milijarde evrov in se je glede na leto prej, ko je bila ocenjena na 24,8 milijarde evrov, skoraj potrojila. Več kot dve tretjini celotne ocenjene škode ob koncu leta 2025, 45 milijard evrov, sta povezani z goljufijami na področju izogibanja plačilu davka na dodano vrednost in carin.

V letu 2025 je EPPO sprožilo 2030 novih preiskav, pri čemer je s tem povezana škoda za evropski proračun ocenjena na 48,7 milijarde evrov. Od tega je skoraj četrtina povezana s sredstvi iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost. »Zaradi velikega obsega izplačil, ki se pričakujejo do decembra 2026, ostaja tveganje za goljufije in korupcijo visoko,« so izpostavili v poročilu EPPO. To je v lanskem letu sicer vložilo 275 obtožnic zoper skupno 1438 oseb. Število primerov, ki se končajo z obsodilno sodbo, pa je bilo lani skoraj 95-odstotno.

Vodja Evropskega javnega tožilstva Laura Kövesi je v nagovoru letnemu poročilu med dosežki tožilstva med drugim izpostavila operacijo Moby Dick, v okviru katere so konec februarja v Italiji zaradi goljufanja z DDV obsodili 18 oseb. Izpostavila je tudi vlogo tožilstva pri preganjanju organiziranih kriminalnih združb, ki izvajajo goljufije na škodo sredstev EU. »Z 981 aktivnimi primeri goljufij na področju DDV in carin, katerih skupna škoda je ocenjena na 45 milijard evrov, tako za proračun EU kot za nacionalne proračune, škodujemo kriminalni industriji, ki je bila predolgo prezrta ali tolerirana. To je nujno za našo varnost v Evropski uniji, pa tudi za naše javne finance,« je izpostavila Kövesi.

EPPO v letnem poročilu sicer med drugim opozarja na zaskrbljujoče visoko stopnjo goljufij, za katerimi stojijo velike organizirane kriminalne združbe, povezane z uvozom in prodajo blaga s poreklom izven EU in so pod močnim vplivom kitajskih kriminalnih mrež.