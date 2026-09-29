Evtanazirali so enoletnega otroka

Lani so evtanazirali enoletnega otroka, ki je tako najmlajša oseba na svetu, ki je umrla po evtanaziji. V uradnem poročilu, objavljenem ta mesec, je nizozemska vlada razkrila podrobnosti o otrokovi bolezni, poroča Euronews.

Na Nizozemskem so evtanazijo za neozdravljivo bolne otroke, ki so stari med enim in 12 leti, legalizirali leta 2024.

Prezgodnje rojstvo

V uradnem poročilu so zapisali, da je bil otrok nedonošenček, zbolel je za sepso in pri zgolj štirih mesecih so mu diagnosticirali obsežne poškodbe možganov.

Poleg tega so mu diagnosticirali še hudo obliko cerebralne paralize in epilepsije. Težko je izkašljeval sluz, kar pomeni, da mu je bilo težko sprostiti in izkašljati sluz iz pljuč in dihalnih poti. Poleg zadihanosti to povzroča tudi bistveno večje tveganje za okužbe dihal, piše v poročilu.

Otrokovo zdravje se ni izboljševalo, zato so starši zdravnika prosili, da konča otrokovo življenje. Zdravnik je povedal, da se je znašel v izjemno težki situaciji, saj se kaj takšnega še ni zgodilo.

Nizozemski mediji so sporočili, da državno tožilstvo zdravnika ne bo kazensko preganjalo, saj je ta ravnal v skladu s pravili. Po uradnih podatkih je lani po evtanaziji umrlo 10.341 ljudi.