Facebook bo vendarle »arbiter resnice«

Twitterjev logotip na prenosnem telefonu. Foto Olivier Douliery Afp

Protestnica za rasno enakopravnost in proti policijskemu nasilju v Berlinu. Foto Fabrizio Bensch Reuters

New York – Facebookovje dolgo vztrajal, da ne bo arbiter resnice, stotine milijonov dolarjev kasneje pa spreminja svoje stališče. Po množičnem pobegu oglaševalcev bo spletni velikan začel označevati »škodljive« vsebine ter omejevati politične oglase.Spletno omrežje Twitter že opremlja številna sporočila republikanskega predsednikaz opozorili zaradi hujskaške ali neresnične vsebine, kar vzbuja veliko ogorčenje pri predsednikovih pristaših in pri zagovornikih svobode izražanja. V spremenjeni ameriški družbeni klimi po smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo pa številna podjetja ponovno premišljajo svoj odnos do občutljivih političnih ter drugih tem.Facebook še ne prepoveduje vseh političnih oglasov in bo, kot je Zuckerberg sporočil v petkovem video nastopu, ohranjal »objave vredne« politične vsebine. Verjame, da je tudi o tem treba razpravljati, zato pa bodo posredovali ob izjavah, da so ljudje določene rase, etnije, nacionalnosti, vere, kaste, spolne usmeritve, spolne identitete ali migrantskega statusa grožnja varnosti, zdravju in preživetju drugih. Še posebej je poudaril zaščito migrantov in iskalcev azila pred namigovanji inferiornosti ali izražanji prezira.Zaradi prejšnje privrženosti svobodi izražanja so številna podjetja naznanila bojkot Facebooka, med njimi Honda, Unilever in Verizon Communications. Vprašanje pa je, če bodo zadnje spremembe zadostne, saj jeiz organizacije »Barva spremembe« Zuckerbergov video nastop že označil za enajst zapravljenih minut.Pri platformi »Ustavite sovraštvo za dobiček« ocenjujejo, da samo Facebook na leto pridobi 70 milijard dolarjev oglaševalskega denarja, v zameno pa po njihovem prepričanju tudi po smrti Georgea Floyda,in mnogih drugih dovoljuje hujskanje k nasilju.»Breitbart News je zanje zaupanja vreden vir novic, Daily Caller pa preverja dejstva, pa čeprav sta obe publikaciji sodelovali z znanimi belskimi nacionalisti.« Res pa je vsaj Unilever naznanil tudi bojkot Twitterja in Instagrama, kar vzbuja vprašanje o mejah oglaševalskega strahu pred vpletanjem v družbene kontroverze. Pri Twitterju so na primer opozorila pred predsednikovimi tviti opravičevali z navajanjem medijev kot televizijska družba CNN in časopis Washington Post, ki so sovražni do republikanskega prvaka.Tudi zato je Trump zaradi cenzure s predsedniškim ukazom že napovedal izgubo zaščite spletnih velikanov pred tožbam i. »Predstavljajte si, da vam vaša telefonska družba prekine ali spremeni pogovor!« je komentiral. Podjetja, ki se bodo lotevala cenzure, ne bodo več zavarovana pred tožbami, zvezna trgovinska komisija FTC pa jim bo lahko v prihodnosti tudi prepovedala varljive prakse.