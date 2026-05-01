    Facebook ima največ goljufov: škode za dve milijardi dolarjev

    Skupna prijavljena škoda je dosegla 2,1 milijarde dolarjev, kar pomeni kar osemkratno povečanje v primerjavi z letom 2020.
    Po ugotovitvah FTC so družbena omrežja postala daleč najdonosnejši kanal za spletne goljufe. FOTO: Dejan Javornik
    R. I.
    1. 5. 2026 | 10:00
    Najnovejši podatki ameriške Zvezne komisije za trgovino (FTC) razkrivajo zaskrbljujoč trend: skoraj tretjina vseh prijavljenih finančnih izgub zaradi goljufij v letu 2025 se je začela prav na družbenih omrežjih. Skupna prijavljena škoda je dosegla 2,1 milijarde dolarjev, kar pomeni kar osemkratno povečanje v primerjavi z letom 2020.

    Po ugotovitvah FTC so družbena omrežja postala daleč najdonosnejši kanal za spletne goljufe. Presegla so vse druge načine stika z žrtvami, kot so elektronska pošta, SMS-sporočila ali neposredni klici.

    image_alt
    Nova žrtev spletne prevare: zaradi obljube o hitrem zaslužku ob 40 tisoč evrov

    Družbena omrežja omogočajo dostop do milijard uporabnikov po vsem svetu z minimalnimi stroški. Goljufi pri tem uporabljajo enaka orodja kot legitimna podjetja: ciljajo uporabnike glede na starost, interese ali nakupne navade. Pogosto tudi vdrejo v uporabniške račune ali analizirajo objave, da bi oblikovali čim bolj prepričljive prevare, opozarjajo pri FTC. 

    Goljufi izkoriščajo informacije iz uporabniških profilov, vzpostavijo čustveni odnos z žrtvijo in nato zahtevajo denar, bodisi pod pretvezo nujne situacije bodisi tako, da žrtev postopoma preusmerijo v lažne naložbene projekte. Foto: Arhiv

    Med platformami izstopa Facebook, kjer so uporabniki v letu 2025 prijavili največ finančnih izgub. WhatsApp in Instagram sledita na drugem in tretjem mestu, vendar z občutno manjšim obsegom škode. Zanimivo je, da so izgube, povezane zgolj s Facebookom, presegle skupne izgube zaradi goljufij prek SMS-ov ali elektronske pošte.

    Podatki kažejo, da so skoraj vse starostne skupine, z izjemo starejših od 80 let, največ denarja izgubile prav zaradi goljufij, ki so se začele na družbenih omrežjih. Pri najstarejši skupini sicer še vedno prevladujejo telefonske prevare, a družbena omrežja tudi tam zasedajo drugo mesto.

    Glavne vrste prevar

    Goljufi na družbenih omrežjih uporabljajo različne taktike, pri čemer izstopajo tri glavne kategorije. Naložbene prevare povzročijo največ finančne škode. Ljudje so zaradi lažnih naložbenih priložnosti izgubili kar 1,1 milijarde dolarjev. Takšne prevare se pogosto začnejo z oglasi ali objavami, ki obljubljajo hitro učenje investiranja in visoke donose. Goljufi se predstavljajo kot finančni svetovalci ali ustvarjajo skupine na platformah, kot je WhatsApp, kjer navidezni »uspešni vlagatelji« delijo izmišljene zgodbe o zaslužkih.

    image_alt
    Milijoni v minutah, nato razočaranje po letih čakanja

    Nakupovalne prevare so najpogosteje prijavljena oblika goljufij na družbenih omrežjih. Več kot 40 odstotkov žrtev poroča, da so kupili izdelek, ki so ga videli v oglasu, od oblačil in kozmetike do avtomobilskih delov in celo hišnih ljubljenčkov. V številnih primerih gre za lažne spletne trgovine ali strani, ki posnemajo znane blagovne znamke in obljubljajo velike popuste.

    Prevare na družbenih omrežjih so pogostejše od prevar preko smsm sporočil. FOTO:Varni Na Internetu

    Romantične prevare prav tako pogosto izvirajo iz družbenih omrežij. Skoraj 60 odstotkov prijavljenih primerov se začne prav tam. Goljufi izkoriščajo informacije iz uporabniških profilov, vzpostavijo čustveni odnos z žrtvijo in nato zahtevajo denar, bodisi pod pretvezo nujne situacije bodisi tako, da žrtev postopoma preusmerijo v lažne naložbene projekte.

    Kako se zaščititi? Ključno je omejiti vidnost osebnih podatkov in objav, biti previden pri stikih z neznanci ter nikoli ne zaupati finančnih odločitev osebam, ki jih poznamo zgolj prek spleta. Pred vsakim nakupom je smiselno preveriti verodostojnost podjetja in poiskati morebitne opozorilne znake ali pritožbe drugih uporabnikov.

