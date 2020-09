Facebook v Avstraliji grozi z blokado deljenja medijskih vsebin

Vzpostaviti pošten in pregleden odnos

AFP Tudi Google bi moral plačevati za vsebine avstralskih medijskih hiš. FOTO: Tobias Schwarz/ Afp

Blokada deljenja ni prva izbira

Avstralska komisija za konkurenco in varstvo potrošnikov (ACCC) pripravlja nove predpise, s katerimi bi spletne velikane, kot sta Google in Facebook prisilila, da avstralskim medijskim hišam plačujejo za medijske vsebine, ki jih njihovi uporabniki delijo med sabo. Facebook je odgovoril z grožnjo, da bo v Avstraliji blokiral deljenje medijskih vsebin na Facebooku in Instagramu, poroča BBC.Tudi Google je svoje avstralske uporabnike že opozoril, da utegnejo zaradi nameravanega ukrepa avstralskih zakonodajalcev Googlove storitve postati »dramatično slabše.« Toda ACCC vztraja pri ukrepu, saj v komisiji pravijo, da se medijske hiše tudi zaradi breplačnega deljenja njihovih vsebin na družabnih omrežjih spopadajo z upadom prihodkov od naročnin in oglasov. Zato so Facebookovo grožnjo označili za neprimerno in nepremišljeno.»Namen novega predpisa je, da vzpostavi bolj pošten in pregleden odnos med Facebookom in Googlom na eni in med avstralskimi medijskimi hišami na drugi strani,« pravi predsednik komisije ACCCFacebookov direktor za Avstralijo in Novo Zelandijopa odgovarja, da avstralski zakonodajalci »napačno razumejo dinamiko spleta in bodo zato povzročili škodo tem istim organizacijam, ki jim hočejo z novim zakonom pomagati.« Trdi namreč, da bo zakon Facebook prisilil k plačevanju vsebin, ki jih medijske hiše prostovoljno nalagajo na njihovo platformo zato, da bi bralce privabile na svoje spletne strani. Facebook je samo v prvih petih mesecih letošnjega leta generiral 2,3 milijardi klikov s svojih novičarskih strani na spletne strani avstralskih medijskih hiš, kar je vredno okrog 123 milijonov evrov, trdi Easton.V Facebooku pravijo, da bodo podrobnosti o tem, kako bodo uresničevali predlagani avstralski zakon, objavili kmalu, da pa blokada deljenja medijskih vsebin ni njihova prva, ampak zadnja izbira, če ne bo druge možnosti.Nekateri ekonomisti zagovarjajo potezo avstralske komisije in se strinjajo z načelom, da bi morala spletna podjetja založnikom plačevati za kakovostne vsebine, ki jih razširjajo po svojih omrežjih. »Google in Facebook sta imela veliko priložnost to početi povsem brezplačno,« je za BBC povedal profesor na IMD poslovni šoli v Švici in Singapurju. Google in Facebook sicer na določenih posebnih trgih že plačujeta nekatere novičarske vsebine.