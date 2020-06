Facebook zaradi nacističnega simbola umaknil oglas Trumpove kampanje

PREBERITE TUDI :

V oglasu je jasno viden obrnjen rdeč trikotnik, na las podoben simbolu, ki so ga uporabljali nacisti. FOTO: Handout Afp

Facebook je v četrtek zaradi spornega simbola odstranil oglas za ponovno izvolitev ameriškega predsednika. Oglas je namreč vseboval simbol, ki ga je med drugo svetovno vojno za oznako političnih zapornikov uporabljala nacistična Nemčija, na to je opozorila judovska organizacija Anti-defamacijska liga. S Facebooka so sporočili, da oglas krši njihovo politiko proti sovražnemu govoru.V oglasu je jasno viden obrnjen rdeč trikotnik, na las podoben simbolu, ki so ga uporabljali nacisti. »Ne dovoljujemo uporabe simbolov, ki predstavljajo ali namigujejo na sovražne organizacije oziroma ideologije, izjemo naredimo le, če so postavljeni v kontekst obsojanja sovražnega govora in dejanj,« je po poročanju BBC povedal vodja varnostne politike družbenega omrežja»Tudi pri katerem koli drugem oglasu bi storili enako.« Facebook se doslej v Trumpove in objave njegove kampanje ni vtikal, ustanovitelj Facebookapa je celo kritiziral Twitter, ki je nekaj Trumpovih tvitov opremil s povezavo na dejstva.Sporni oglasi so bili objavljeni na straneh, ki pripadajo predsedniku Trumpu in podpredsedniku. V približno 24 urah, preden so jih odstranili, si jih je ogledalo več sto tisoč ljudi., tiskovni predstavnik Trumpove predsedniške kampanje, se je branil: »Obrnjen rdeč trikotnik je simbol, ki ga uporablja antifa, zato je bil tudi vključen v oglas o antifi. Opozoril bi še, da Facebook še vedno uporablja emoji, narobe obrnjen rdeč trikotnik, ki je videti povsem enako.«Donald Trump je antifo pred kratkim obtožil, da je kriva za izgrede na ulicah ameriških mest , ki so se razplamteli po smrti Afroameričana Predsednik je prejšnji mesec napovedal , da bo antifašistično skupino označil za »domačo teroristično organizacijo«, čeprav so pravni strokovnjaki podvomili, da ima kot predsednik sploh pristojnost za takšno dejanje.Antifa je skrajno levo protestno gibanje, ki nasprotuje neonacistom, fašizmu, nadvladi bele rase in rasizmu. Večina članov ne skopari z glasnimi in jasnimi obsodbami nacionalistične in antimigracijske politike aktualnega ameriškega predsednika.