Facebooku grozijo sankcije zaradi kršenja zasebnosti uporabnikov

Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) je v sredo družbo Meta obtožila kršenja zavez o varovanju zasebnosti podatkov uporabnikov njenega družbenega omrežja facebook in zagrozila s sankcijami, če ta ne bo spremenil svojih ravnanj. Preiskava je odkrila več vrzeli in slabosti v facebookovem programu za zasebnost.

FTC je nadzor začel leta 2018, ko je bilo razkrito, da so osebni podatki več deset milijonov uporabnikov facebooka neupravičeno končali v rokah podatkovnega podjetja Cambridge Analytica, ki je sodelovalo v predsedniški kampanji Donalda Trumpa leta 2016.

V poravnavi iz leta 2019 se je Facebook strinjal, da bo plačal pet milijard dolarjev kazni zaradi kršitev zasebnosti, obljubil je tudi, da bo omogočil redne revizije svojih praks na področju zasebnosti.

Meta je zavajala starše glede starševskega nadzora

Iz komisije so v sredo sporočili, da je Meta zavajala starše glede starševskega nadzora, saj so se mlajši od 13 let še vedno lahko vključevali v klepete s stiki, ki jih starši niso preverili.

Po navedbah regulatorja je Facebook aplikacijam tretjih oseb še naprej omogočal dostop do zasebnih podatkov, čeprav je obljubil, da bo dostop prekinil, če uporabniki aplikacij ne bodo uporabljali več kot 90 dni.

FOTO: Noah Berger/AFP

FTC grozi tudi, da bo podjetju Meta prepovedala zaslužek s podatki otrok.

Facebookov tiskovni predstavnik Andy Stone je potezo FTC označil za politično in dejal, da regulator s tem prekoračuje svoja pooblastila.

Komisar FTC Alvaro Bedoya je prav tako podvomil o pristojnosti svoje agencije, da omejuje služenje s podatki o otrocih. V sredo je sicer dal zeleno luč opozorilu, vendar je dodal, da z veseljem pričakuje dodatne argumente in da jih bo preučil.

Direktor urada za zaščito potrošnikov pri FTC Samuel Levine pa je dejal, da je Facebook večkrat kršil svoje obljube o zasebnosti. »Podjetje je zaradi svoje nepremišljenosti ogrozilo mlade uporabnike in Facebook mora odgovarjati za svoje napake,« je njegove besede povzela nemška tiskovna agencija DPA.

Del predlaganih ukrepov predvideva, da bo morala Meta pred izdajo novih izdelkov ali storitev pridobiti soglasje nadzornika za varstvo podatkov. Meta tudi ne bi smela imeti finančne koristi od podatkov, ki jih zbira od uporabnikov, mlajših od 18 let.